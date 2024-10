Ho ventotto anni e sono un gay cisgender asessuale che prova repulsione per il sesso. Alcuni asessuali scelgono di fare sesso per il piacere che dà al loro partner, mentre quelli come me non praticano alcuna attività sessuale né vogliono esservi esposti. In questo senso mi sento alienato quando entro in spazi gay come bar, feste e locali. I gay allosessuali non sembrano rendersi conto che gli spazi ipersessualizzati fanno sentire gli uomini asessuali come me insicuri e indesiderati. Siamo costretti a scegliere tra l’isolamento o gli spazi in cui altri maschi gay si baciano, si strusciano o peggio. Spesso anche i baristi sono mezzi nudi, ci sono dei cubisti, e perfino le locandine appese alle pareti mostrano immagini sessualmente esplicite. Quando si dà così tanto risalto al sesso, quelli come me non si sentono benvenuti nella comunità gay. E per rispondere alla domanda ovvia: vado nei bar gay per molte delle ragioni per cui ci vanno i gay allosessuali, cioè per socializzare, sentirmi al sicuro e conoscere potenziali partner sentimentali (non sessuali). Ci vado anche perché le app di rimorchio sono tremende per tutti, ma specialmente per i gay asessuali. Secondo me dovrebbe esserci una serata alla settimana in cui i bar gay diventano spazi sicuro per i maschi gay asessuali. Non mi sembra eccessivo chiedere alla gente di tenersi i vestiti addosso e di astenersi dal mettersi le mani addosso per una sera alla settimana, se può aiutare un gruppo emarginato all’interno della nostra comunità a sentirsi più accolto. Sono curioso di sapere cosa pensi tu della mia proposta, e se è un’idea che appoggeresti.

– Gay Ace Gay Space

“Sono un gay di ventotto anni, proprio come Gags, ma non sono asessuale”, dice Jonathan, che commenta regolarmente sul mio sito e al quale ho chiesto di parlare a nome dei gay allosessuali di ogni provenienza. “Sono un frequentatore entusiasta di bar, locali e feste gay. Sono andato al Town a Washington per gli sbarbatelli e i palestrati mezzi nudi, e vado all’Eagle a New York per i boni in leather e jockstrap. Usciamo proprio per ballare, baciarci, palparci, strusciarci, per vedere i baristi e i cubisti boni. Ci piace per quello! Se volessimo dei drink annacquati in un ambiente privo di sesso, andremmo da Applebee”.

Jonathan sostiene – e si dà il caso che io, altro gay allosessuale, mi trovi d’accordo – che i maschi gay siano andati ad ammucchiarsi nelle città per creare spazi in cui essere se stessi. Quando sono spuntati (o, per la precisione, quando sono entrati nell’immaginario pubblico) i primi quartieri gay, quegli spazi erano praticamente limitati ai bar (in cui si respirava sesso) e saune (in cui il sesso si tagliava col coltello). Ma con l’arrivo di un numero sempre maggiore di persone dichiaratamente gay e queer, in quei quartieri si sono creati molti altri spazi in cui essere se stessi, meno sessualizzati: caffè, ristoranti, librerie, palestre, marciapiedi, municipi, eccetera.

“Gags dovrebbe provare a frequentare associazioni sportive gay, palestre, gruppi d’incontri, programmi di sostegno ai giovani, circoli di lusso – tutti posti in cui non si respira sesso, come vuole lui”, dice Jonathan. “E se nel posto in cui vive non c’è una scena che gli piace, dovrebbe crearla. Prima nella mia città non esistevano circoli di fisting né serate per gli amanti dei pannolini, e invece oggi, grazie ai miei amici, esistono. Gags dovrebbe pensare a coltivare gli ambienti che desidera invece di chiedere agli altri maschi gay di censurarsi. A noi non interessa la pudicizia. E poi non sarebbe redditizio per i locali”.

Su quest’ultimo punto Kevin Kauer, uno dei titolari e gestori del Massive, un bar di Seattle creato per tutta la comunità lgbtq+, si è trovato d’accordo con Jonathan. “Io mi sforzo di creare uno spazio sicuro e accogliente per tutti”, dice Kauer, “ma quello che propone Gags è un po’ come chiudere il rubinetto del divertimento, e dei guadagni. Per qualcuno sarà anche divertente, ma non è proprio l’essenza di un grande locale notturno queer. Magari Gags potrebbe provare a organizzare una festa privata”.

Mi sa che faticheresti a trovare abbastanza gente per riempire una casa. È vero che negli Stati Uniti ci sono più o meno quaranta milioni di uomini tra i 21 e i 40 anni – potenziali partner sentimentali adatti a un gay ventottenne – ma di questi sono il due per cento (ottocentomila) è gay, e solo l’uno per cento dei maschi gay (ottomila) è asessuale. Tra loro solo una piccola percentuale prova repulsione per il sesso (la maggior parte ha un atteggiamento positivo, neutro o negativo). È chiaro che non puoi e non devi limitarti a frequentare o a fare coppia solo con altri asessuali, però stai chiedendo ai titolari dei bar di riservare una serata alla settimana agli asessuali e ai loro ammiratori, e mi dispiace, ma non ce ne sono abbastanza da renderlo un investimento proficuo.