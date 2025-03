Sono felicemente sposato con mia moglie da 15 anni _. Io ne ho 54 e lei 55. Il sesso non è mai stato il nostro forte, ma ci siamo sempre impegnati. Ora, però, lei lo trova troppo doloroso e non vuole più avere rapporti. Forse c’entra il fatto che io ce l’ho piuttosto grosso, o forse no. Lei è ancora disposta a fare sesso orale,lo facciamo circa una volta al mese, ma io non voglio rinunciare ad avere rapporti per il resto della mia vita, e gliel’ho detto senza mezzi termini. Di recente, durante una seduta di terapia di coppia, ho proposto di aprire la coppia in vari modi, che lei ha sempre rifiutato, dicendo che si vergognerebbe e che ha troppa paura che io finisca per innamorarmi di un’altra._ Mi pare che ci troviamo di fronte a un vicolo cieco. Io tengo troppo a lei, alla nostra vita insieme e al nostro figlio adolescente, e non voglio lasciarla per una cosa come questa. Ho cercato in rete un sex toy che simuli il rapporto vaginale, e ne ho trovati alcuni, ma cerco qualcosa che possiamo usare insieme e che si avvicini il più possibile (almeno per me) a un rapporto sessuale. Immagino che nel corso degli anni tu abbia ricevuto centinaia di domande simili a questa e ho pensato che magari avresti un buon consiglio da darmi.

— Not Ready To Go Without

Se tua moglie è interessata a risolvere questo problema, cioè quello del dolore durante i rapporti dopo (immagino) la menopausa, può parlare con il suo medico di una terapia a base di estrogeni vaginali a basso dosaggio, un trattamento sicuro ed efficace. Se invece non è disposta a parlarne con un esperto, Nrtgw, può darsi che non sia interessata a risolverlo o che addirittura non lo veda come un problema.

Inoltre, se tua moglie non ha mai provato piacere con la penetrazione – e nella tua lettera di questo non si parla mai – magari non ha molto interesse a farsi curare. E se finora non ha fatto altro che fare sesso per mantere vivo il rapporto, Nrtgw, allora non ne sente molto la mancanza. È anche possibile che invecchiando abbia perso interesse per il sesso, ad alcune persone capita, e che l’atrofia vaginale e il dolore che ora prova durante i rapporti le abbiano dato la scusa che cercava da anni. In ogni caso, per il suo bene, sarebbe meglio che parlasse con il medico, visto che l’atrofia vaginale non curata è un fattore di rischio per diverse patologie.

Venendo alla tua domanda specifica: sei fortunato. Ci sono un sacco di sex toy per la masturbazione maschile che simulano le sensazioni del rapporto, ad esempio quelli in stile Fleshlight con manicotti di plastica rigida, oppure più morbidi in silicone. Se tua moglie è disposta a tenere uno di questi fra le cosce, potete simulare un rapporto penetrativo nella posizione del missionario. Però dovete stare attenti a non farlo sfregare o urtare in modo spiacevole contro la sua sensibile vulva. Un’altra opzione valida è il sesso intercrurale – tu le infili tra le cosce quel grosso cazzo che ti ritrovi, lei tiene le gambe strette, e poi ti muovi finché non vieni – con il quale tua moglie non dovrebbe reggere un sex toy in plastica rigida mentre tu lo trapani.

E già che ne stai ordinando per te, Nrtgw, perché non ordinarne anche un paio da far provare a lei? O meglio ancora: potresti proporre a tua moglie di cercarli in rete insieme e suggerirle di sceglierne un paio per sé. Chi lo sa, magari con una Fleshlight e una Magic wand – penetrazione simulata per te, stimolazione esterna per lei – il sesso potrebbe diventare, se non proprio il vostro forte, quantomeno più divertente.