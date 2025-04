Io e mia moglie siamo monogami, ma abbiamo un accordo dadt (don’t ask, don’t tell) che vale per quando non ci troviamo nella città in cui viviamo. Lei in realtà preferirebbe che io le rivelassi i particolari, mentre io non voglio sapere i suoi, quindi sulla base delle mie preferenze abbiamo optato per questa modalità. Visto che non abbiamo dichiarato agli amici il nostro status di coppia aperta, e che non posso avere uno scambio sul tema con mia moglie, scrivo a te. Ho appena trascorso un’eccezionale fine settimana fuori insieme a una nuova amica. Il programma in sé non prevedeva niente di straordinario – saune e bagni gelati seguiti da pranzi e cene in ristoranti di lusso – eppure il tempo è volato, e al tempo stesso sembrava essersi fermato. Il sesso è stato incredibile, e i nostri discorsi su argomenti seri erano resi piccanti da allusioni provocanti e ironiche sulla fantasia che stavamo vivendo. Lei è poliamorosa e può raccontare ai partner i particolari delle sue avventure, ma apprezza il mistero creato dal patto con mia moglie. Ci siamo scambiati messaggi su quanto è stato eccitante il nostro fine settimana insieme, e abbiamo già programmato un altro viaggio tra qualche mese. Può darsi però che scambiarsi messaggi con qualcuno da casa costituisca una violazione delle regole. Ecco la mia domanda: come faccio a tenere viva la tensione erotica con questa nuova amica, quando manca ancora tanto al nostro prossimo incontro? Abbiamo in mente di provare a giocare con lo shibari – sarei io a legare lei – perciò pensavo che mandandole qualche mia foto di autolegatura, o foto di come vorrei legarla, potrebbe aiutare a tener vivo il desiderio. Ma anche scattare foto a casa, naturalmente, potrebbe essere una violazione. Un po’ di contesto alle regole sopracitate: tra me e mia moglie vige l’accordo implicito di sospendere gli scambi con i compagni di giochi finché ci troviamo a casa. Probabilmente è una regola più mia che di mia moglie.

– Bending Rules In Erotic Frenzy

Mandare alla tua nuova amica foto di nodi shibari aiuterà a tenere viva la tensione erotica nella lunga attesa che vi separa dal prossimo incontro? Forse sì, forse no. Quello che funziona per qualcuno – ciò che lo manda su di giri – non necessariamente funziona per altri. A quanto pare, il racconto delle tue avventure sessuali eccita tua moglie, mentre tu ti smonti ad ascoltare le sue, e di conseguenza avete optato per il dadt. Quindi sì, ovviamente mandare foto di nodi funzionerà per te – per questo vuoi mandargliele – ma non è detto che alla tua amica facciano lo stesso effetto.

Perciò chiediglielo. Foto zozze? Messaggi zozzi? Storielle zozze? Oppure preferirebbe riprendere i contatti, via messaggi, solo poco prima del prossimo incontro programmato? Magari ha da fare con altri partner e per quanto non veda l’ora di riprendere il discorso con te, messaggiarti giornalmente o anche solo settimanalmente potrebbe essere troppo impegnativo. O magari potrebbe essere una distrazione piacevole: anche qui, dovrai comunicare con lei, Brief, non con me (e se anche volesse fare sexting con te per i prossimi tre mesi, abbi un po’ di contegno: vuoi tener vivo il desiderio, non bruciarti tutto subito).

A proposito di comunicazione: l’accordo in stile dadt che hai con tua moglie è assolutamente troppo vago. Oltre al non dirsi e al non chiedersi nulla, hai citato una sola regola di base: niente interazioni con altri partner quando siete a casa. Ma sembra una regola più implicita o dedotta, che concordata. In poche parole: è permesso o no messaggiare una compagna di giochi quando si è a casa? Il sexting è più grave di un occasionale “Ehi, come va”? Tra un appuntamento e l’altro è richiesto il silenzio radio assoluto, o è vietato solo il contatto fisico? Ma soprattutto: queste cosiddette regole esistono o sono solo tue preferenze che tua moglie sta assecondando (o emulando), senza metterle in discussione perché è ciò di cui hai bisogno? E se queste regole non scritte e non comunicate a parole erano state adottate per la tua tranquillità, Brief, e per te non funzionano più, perché non hai proposto a tua moglie di cambiarle? Se è perché fatichi a parlarne – se aprirvi è stato difficile – è comprensibile. Se è perché vuoi essere libero di fare sexting a più non posso con le tue amiche, ma allo stesso tempo non vuoi che tua moglie faccia altrettanto, allora non è un accordo, ma una forma di doppiopesismo stronza e manipolatoria.

Le relazioni non monogame – quelle etiche – richiedono più comunicazione, non meno. È fantastico che tu abbia trovato qualcuno con cui c’è intesa e che non veda l’ora di rincontrarlo, però è doveroso che tu faccia con tua moglie un discorso sincero sui termini del vostro patto. Vi servono impostazioni personalizzate e non di fabbrica. Vi servono degli accordi, non delle supposizioni. E se tu hai il permesso di fare qualcosa – o se ti sei già dato il permesso di farla – allora deve poterla fare anche tua moglie.