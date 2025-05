Sono una donna bisessuale di trentatre anni che vive in Europa, e ho i capelli rossi. La scorsa settimana mi sono imbattuta nel termine “gingerism”, e ho dato senso a una parte importante della mia vita. Sono finita in un tunnel di storie di altri rossi che, come me, hanno subito prepotenze, sono stati ipersessualizzati e trattati come creature mitologiche fin dalla pubertà. Sinceramente mi è sembrato di leggere il mio diario, scritte con i brillantini a parte. La verità, in sintesi: mi sono sempre domandata se il fatto di avere i capelli rossi – pur essendo ritenuta canonicamente attraente – non mi abbia reso la vita inutilmente complicata. La risposta è che, in un certo senso, sì.

Fino ai vent’anni ero timida da morire. Immagina una ragazzina silenziosa all’ultimo banco, che cerca soltanto di sopravvivere. Intanto i miei compagni di classe facevano apertamente congetture sul colore dei miei peli pubici – dico sul serio – e i ragazzi si rapportavano a me come se fossi la fantasia di una notte, non un essere umano. Avanzamento veloce: mi sono indurita. Mi sono fatta sentire, sono diventata più orgogliosa, e molto più assertiva. Colpo di scena: la società non ti fa proprio le feste, quando sei una donna che trova la sua voce. Soprattutto se sei una rossa. Oggi mi muovo costantemente sul confine tra “dea del sesso” e “ingestibile”.

La mia sicurezza è interpretata come invito al sesso. La mia assertività è bollata come aggressiva, arrogante, intimidatoria. Credo di aver reso l’idea. E per quanto riguarda l’intimità: aiuto. Troppo spesso i capelli rossi mi trasformano in un feticcio ambulante. Diversi partner hanno sfogato su di me i loro kink degradanti - sputi, mani al collo e via dicendo – senza chiedermelo prima, come se le rosse avessero un modulo di consenso automatico al bdsm. A questo punto temo sinceramente che l’unione di capelli rossi e genere femminile renda la mia vita sessuale più pericolosa di quanto dovrebbe essere.

Amo i miei capelli. Sono una parte di me e non li cambierei mai. Però non ne posso più di essere ipersessualizzata e fraintesa in questo modo. Quindi ecco la mia domanda: hai sentito storie simili? C’è un problema vero che colpisce le persone dai capelli rossi? E perché nel porno sono ancora troppo rappresentate come esotiche, kinky o semplicemente sottomesse?

— Got Issues, Need Guidance, Everything’s Rough

Ho già sentito storie come la tua, Ginger, racconti sconvolgenti di uomini etero che danno per scontato che si possa sputare e mettere le mani al collo senza parlarne prima, o addirittura senza chiedere il consenso alla partner. Però ne ho sentite da donne di ogni tipo, non solo dalle rosse. Non dubito minimamente che tu abbia subito uno specifico tipo di oggettificazione sessuale in quanto rossa (fra poco ci arriviamo), ma il tipo di violazione del consenso di cui parli è tristemente diffuso, Ginger, ed è un rischio che corrono tutte le donne.

La dottoressa Debby Herbenick, docente presso l’università dell’Indiana e spesso ospite del Savage Lovecast, ha compiuto ricerche approfondite sul soffocamento come pratica sessuale. Le sue scoperte sono allarmanti: in un sondaggio effettuato su più di cinquemila studenti di un grande college del Midwest, quasi due terzi delle studentesse hanno riferito che un partner le aveva soffocate durante il sesso. Due terzi! “Vent’ anni fa il soffocamento risultava una pratica insolita fra tutte le fasce di età, e tanto più fra i giovani sessualmente inesperti e poco pratici di comunicazione”, scriveva Peggy Orenstein, autrice di Girls & sex, in un articolo d’opinione sul New York Times che citava le ricerche della dottoressa Herbenick. “La situazione è cambiata radicalmente nel giro di poco tempo, con conseguenze per la salute che genitori, educatori, operatori sanitari, attivisti del consenso e gli stessi adolescenti devono comprendere con la massima urgenza.”

Quindi il problema non sono i tuoi capelli, non sei tu: è che troppi giovani maschi sono cresciuti guardando dei porno che dipingevano gli sputi e le mani al collo come attività sessuali normali e innocue che piacciono a tutte le donne. Il problema è aggravato dalla nostra incapacità, come società, di fornire ai giovani un’educazione sessuale ad ampio raggio che comprenda il piacere sessuale, l’istruzione alla pornografia, il consenso e la biologia riproduttiva (che si può spiegare in venti minuti). Perché in assenza di una buona educazione sessuale, anzi di un’educazione sessuale tout court, i creatori di pornografia finiscono per fungere da educatori: un ruolo che non sono interessati a svolgere.

Per la cronaca: ad alcune donne piace essere soffocate – alcuni giovani partecipanti maschi agli studi di Herbenick riferivano di sentirsi sconvolti o a disagio quando le partner chiedevano loro di essere soffocate – ma il porno ha preso quella che era una preferenza minoritaria (e pericolosa) e l’ha fatta passare per pratica comune. Perciò immagino che chi ha provato a soffocarti non stesse pensando “Il sesso kinky è fatto così”, né “Alle rosse piace così”, ma semmai “Il sesso è fatto così, e a tutte piace così”.

Detto questo, Ginger, io non dubito che tu sia stata oggetto di una ipersessualizzazione molto specifica per via dei tuoi capelli. L’incontro con una caratteristica fisica anomala – le persone con i capelli rossi sono meno del 2 per cento della popolazione mondiale – può tirare fuori il peggio da certa gente, come dimostrano quegli stronzi dei tuoi compagni di classe. E per motivi che non comprendiamo appieno, alcune persone sviluppano una fissazione erotica per certe caratteristiche fisiche casuali o anomale durante o prima della pubertà. Per alcuni sono i capelli rossi, per altri sono le tette grosse o i piedi.

Sentirsi feticizzati, cioè visti e usati come oggetti anziché apprezzati come persone, è una cosa spossante. Ma oltre agli uomini che hai subito riconosciuto come fissati con le rosse – e a quelli che ti hanno trattato in modo malsano – probabilmente sei stata anche con persone che feticizzavano i tuoi capelli ma non ti facevano sentire un oggetto.

Da ultimo, ero a conoscenza del “gingerism”, ma la tua lettera mi ha spinto ad approfondire, Ginger, e sono finito nel tuo stesso tunnel. Non sapevo, per esempio, che gli antichi egizi a volte sacrificavano i rossi agli dèi per qualche strano motivo; né che i francesi erano convinti che non ci si può fidare dei rossi perché si diceva che Giuda, l’apostolo traditore di Cristo, avesse i capelli di quel colore; né che i tedeschi credevano che le donne dai capelli rossi fossero streghe (la pagina Wikipedia sulle discriminazioni contro le persone dai capelli rossi è abbastanza allucinante). Per cui sì, hai ragione a sentirti così – le rosse a volte vengono trattate in modo diverso, e sicuramente alcuni uomini feticizzano i tuoi capelli – ma il tuo vero problema sono l’ignoranza sulla pornografia, la supponenza dei maschi e i feticisti incapaci di apprezzare i tuoi capelli e al tempo stesso trattarti come una persona.

P.s. Alcuni rossi, e intendo maschi, non si sentono oggettificati a sufficienza. Date un’occhiata al Calendario Red Hot 100, creato per sfatare lo stereotipo che i rossi non siano sexy.