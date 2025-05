Sono una donna eterosessuale sposata, sto con mio marito da quattordici anni e abbiamo due bambini. Ci siamo conosciuti che andavamo per i trenta, ora ne abbiamo più di quaranta. Siamo due persone diversissime, sia rispetto al passato sia l’una dall’altro. Dopo aver avuto due figli, ho ritrovato solo da poco la mia libido e con mio marito stiamo facendo terapia di coppia per lavorare su una serie di questioni. Vengo al punto: vorrei tanto aprire una discussione con lui sulla non monogamia, ma l’idea di tirare in ballo l’argomento mi terrorizza e mi fa agitare. Ho bisogno d’aiuto!

Diglielo e basta, però in presenza di un consulente di coppia che sia di mentalità aperta rispetto al sesso, e che ti sappia assistere. Sarà complicato capire come spiegargli che sei pronta a ricominciare a scopare, solo non con lui (che è come la intenderà tuo marito, probabilmente), o non solo con lui, e ti servirà l’appoggio di uno specialista.

***

Con la mia partner eravamo in viaggio in Thailandia. Lei ha avuto delle perdite vaginali e mi ha chiesto se fossi andato a letto con qualcuna dall’ultima volta che ci eravamo visti. Io ho negato, mentendo, per paura che mi lasciasse. Adesso l’ho persa. Mi sono scusato, le ho mandato dei fiori, mi sono offerto di andare insieme da un consulente di coppia, ma lei continua a non rispondermi. C’è qualcosa che posso fare per recuperare il rapporto?

Eh, no.

***

Sono una donna queer all’ultimo anno di college e sono ancora vergine. Da una parte so che per fare sesso ognuno è pronto a età diverse, e io non sono uscita allo scoperto fino al college, quindi sento di dover essere più paziente con me stessa. Dall’altra voglio togliermi il pensiero. Però non so neanche da dove cominciare per rimorchiare qualcuno. Faccio fatica a parlare con le persone. Sono insicura sul mio fisico, temo di fare o dire qualche stupidaggine e di mandare a puttane qualsiasi rapporto. Che faccio?

Tutti hanno qualche insicurezza sul proprio corpo, tutti temono di fare o dire qualche stupidaggine e tutti hanno paura di mandare a puttane una storia. L’unica cosa che ti distingue da chi non è più vergine è la disponibilità ad accettare le proposte di chi ti trova attraente. Un’altra cosa utile è rassegnarti al fatto che farai o dirai qualche stupidaggine, più di una volta. Nella maggior parte dei casi la persona che frequenti ci si farà una bella risata, così come te la farai tu con le stupidaggini sue. Detto questo, una cazzata grossa può sicuramente compromettere un rapporto, ma non tutte le cazzate sono fatali. Vai sulle app (rompere il ghiaccio con un messaggio è più facile che di persona), sii sincera sulla tua mancanza di esperienza e non accontentarti di persone che non sembrino gentili, pazienti e generose.

***

Mi piace da impazzire farmi palpare le tette, ma come faccio a comunicarlo al tizio con cui vado a letto in un modo sexy? Mi vergogno tantissimo a manifestare i miei desideri intimi.

Se proprio non riesci a usare le parole, cioè a chiedere quello che vuoi, prendi le mani del tizio con cui sei a letto e mettitele sul seno. Poi mettici sopra le tue e fagli vedere come ti piace essere palpata.

***

C’è un modo per dire a un partner cosa vuoi sul momento, in maniera sexy?

Se è qualcosa che si può incorporare facilmente in ciò che si sta facendo – per esempio se vuoi che il partner ti chiami in un certo modo, o ti tenga giù, o ti sputi in bocca – chiedergli di farlo in tono confidenziale è assolutamente sexy (“Sputami in bocca, per piacere”). Se è una cosa più difficile da incorporare – per esempio farsi legare in modo complesso, o farsi scopare in una stanza piena di sconosciuti, o sperimentare il fisting – conviene prima fare un po’ di discorsi zozzi con il partner e metterli in pratica in un secondo momento.

***

Sono una donna trans di mezza età che vive in Danimarca. Allora, quando hai intenzione di parlare della miniserie Dying for Sex? Io mi sono guardata tutte e otto le puntate piangendo come una fontana, e mi stanno ancora scavando nell’inconscio. Parla di riappropriarsi della sessualità, elaborare i traumi, le compatibilità e incompatibilità sessuali, di come esprimere limiti e desideri, di dinamiche dom/sub e di come affrontare la morte. Non saprei raccomandarla abbastanza, e da quando è uscita non vedo l’ora di leggere la tua al riguardo.

Amo quella miniserie, Jenny Slate e Michelle Williams sono entrambe bravissime. Quattro stelle.

***

La moglie del mio partner lo tratta di merda. Come faccio a dargli appoggio senza dirgli semplicemente “lasciala”?

Sii l’erba del vicino.

P.s. Ovviamente sei libera di dirgli “lasciala”, e magari è proprio quello che lui ha bisogno di sentirsi dire, ma non da te. E poi, la moglie che lo tratta di merda l’hai vista con i tuoi occhi o ti stai solo fidando della sua parola?