Com’è il sesso anale con uno che ha le perline sull’uccello? Io sto per farmene impiantare un po’.

Parli del pearling, che consiste nell’inserire delle perline sotto la pelle del pene. All’occhio di un non esperto (cioè della maggior parte di noi), il tuo cazzo dopo l’intervento sembrerà ricoperto di cisti che possono scoppiare da un momento all’altro. Visto che non ho mai fatto sesso anale con uno che si era fatto modificare l’uccello in questo modo, non saprei dirti com’è. E dovrai convincere qualcuno a farsi scopare con qualcosa che sembra un cazzo ricoperto di cisti, prima di poter chiedere a uno che hai appena scopato com’è stato. Tanti auguri. (Se però ti fai fare l’intervento e riesci a trovare qualcuno che si fa scopare, ti prego di venire come ospite al mio nuovo mini podcast After action report – presto su Savage.Love – e di raccontarmi tutto!)

P.s. Non voglio fare quello contrario ai kink: ho visto gente infilarsi nel sedere cose dall’aspetto ben più bizzarro di un cazzo con il i, e i sex shop vendono giochini per il culo pieni di zigrinature e bitorzoli perché alla gente piace la sensazione che danno.

***

Con mio marito stiamo per aprire la coppia. Lui vuole fare sesso con gli uomini. Probabilmente accadrà al massimo quattro volte all’anno. Deve fare la prep? Deve prendere anche la doxiciclina dopo ogni incontro? Io gli ho detto di usare il preservativo, e lui ha acconsentito, anche se so che preferirebbe di no. Qual è la cosa migliore per proteggere lui e me ora che stiamo per cominciare questo nuovo capitolo?

Per una protezione completa tuo marito dovrebbe fare la prep (una pillola giornaliera che previene l’infezione da hiv), avere sotto mano la doxypep (due pillole prese dopo un rapporto sessuale che riducono il rischio di contrarre sifilide, gonorrea e clamidia) e insistere a usare il preservativo. Se lui fa sesso con gli uomini solo quattro volte all’anno – programmandole in anticipo – potrebbe optare per la prep su richiesta: due pillole di Truvada o Descovy ventiquattro ore prima di fare sesso con un uomo, un’altra pillola il giorno dopo e un’ultima due giorni dopo. Se però tuo marito non ha un gran controllo sui suoi impulsi – se è probabile che si butti su un cazzo ogni volta che gliene capita l’occasione – allora dovrebbe fare la prep giornaliera.

***

Come chiedere a una partner di lavarsi meglio la vagina? Esiste un modo gentile per farlo?

Quando il pisello di mio marito non è esattamente profumato, io posso dirgli “Guarda che puzzi” e ordinargli di buttarsi nella doccia, e lui può dire la stessa cosa a me quando non sono freschissimo. Noi però possiamo permetterci di essere così schietti – perfino insensibili – perché agli uomini non viene detto da secoli (anzi, millenni) che i nostri genitali sono impuri e puzzolenti. Perciò dovrai avere più tatto. Comincia con il riconoscere che è una questione delicata, e sottolinea che il tuo primo pensiero è per la salute di lei. Poi buttati.

***

Come si fa a trovare l’anima gemella?

Trova qualcuno disposto a fingere che tu sia la sua anima gemella e ripagalo fingendo che lui/lei sia la tua. Se siete fortunati, alla fine la relazione sopravvivrà alle aspettative.

***

Per essere considerato poliamoroso devo per forza avere sempre un terzo partner?

Sì: proprio come una persona gay deve fare costantemente sesso gay per essere considerata gay, e una persona bisessuale deve costantemente fare cose a tre con uomini e donne per essere considerata bisessuale, e una persona kinky deve avere qualcuno incatenato al muro in un dungeon per essere considerata kinky.

***

Come si ricomincia a fare sesso anale dopo essersi curati una ragade?

Ci si concentra sul piacere anale, e non sulla penetrazione. Ci si appoggia un vibratore sul buco del culo e ci si procura qualche decina di orgasmi in solitaria. A quel punto si passa ai butt plug di piccola taglia, che si usano per dare piacere a chi è penetrato. Piano piano si ritorna a usare il cazzo, ascoltando il proprio corpo per tutta la durata del rapporto. All’inizio si tratta il cazzo come un altro butt plug: lo si infila, si gode, lo si sfila. Lo scopo è dare piacere a chi è penetrato, non soddisfare chi penetra. Se si prova dolore, si smette. Se il dolore persiste, ci si rivolge a un medico di larghe vedute sul sesso gay che sia specializzato nel trattamento di problematiche anali, come il dottor Evan Goldstein, che è spesso ospite del Savage lovecast.

***

Dopo il divorzio ero contraria al matrimonio, ma se mi risposassi oggi avrei un passaporto dell’Unione europea? Che faccio, mi sposo?

Ma le segui le notizie o no? Corri subito a farti mettere quell’anello.

***

Sono un uomo cisgender perlopiù etero e ho un kink molto preciso: vorrei che la mia partner usasse la sborra di un altro come lubrificante sul mio cazzo durante i giochi di gruppo. La mia domanda è: quale rischio d’infezioni a trasmissione sessuale comporta questa pratica? Puoi farmi una graduatoria di rischio per i baci, il sesso orale, la penetrazione anale e vaginale, e altre attività?

Non è questione di graduatorie: se l’uomo del quale hai usato lo sperma come lubrificante ha un’infezione che si trasmette sessualmente – sifilide, clamidia, gonorrea, hiv, ecc. – tu e la tua fidanzata rischiate di contrarla. Se non ce l’ha, non la rischiate. Perciò l’unico modo per goderti questo kink in sicurezza è quello di trovare un uomo disposto a farsi i controlli e poi mostrarvi i risultati, cosa che ovviamente esclude di usare lo sperma di un tizio a caso che avete appena incontrato a una festa.

***

Sono una persona registrata femmina alla nascita. Negli ultimi tre anni ho fatto fuori due Magic wand hitachi con cavo (pace all’anima loro, ahaha). Esiste da qualche parte un vibratore impermeabile con cavo che costi meno?

“Le alternative più a buon mercato esistono”, ha detto la mia esperta di sex toy di fiducia Erika Moen, “ma la persona che ti ha scritto le consumerà ancora più in fretta perché con i sex toy prezzo e qualità vanno davvero a braccetto: quelli più economici sono di qualità più scadente e si consumano molto più in fretta. Meglio che si ricompri un Magic wand: sono fatti per durare (il mio ha quindici anni!) e hanno la garanzia!”.

Erika Moen dirige la premiatissima striscia di divulgazione sessuale Oh joy sex toy.

***

Come posso far mantenere l’erezione al mio cucciolo mentre lo infilzo?

Mi hai inviato la tua domanda su Instagram, perciò ho dato una sbirciatina al tuo profilo per assicurarmi che stessimo parlando di un umano adulto, e per fortuna è così. Se il tuo cucciolo non è legato quando lo infilzi, potresti suggerirgli di accarezzarsi mentre lo fai. Ma per alcuni (cuccioli compresi) la penetrazione anale è già di per sé un piacere e una ricompensa, e possono godersela tantissimo anche se non ce l’hanno duro.

***

Quanto deve essere stretto un cock ring in silicone per aiutarmi con la disfunzione erettile?

Per ovviare alla disfunzione erettile – cioè aiutare un uomo a mantenerlo duro – un cock ring dev’essere abbastanza stretto da limitare il deflusso di sangue dal pene, ma non al punto da impedirlo del tutto (idem con l’afflusso). Con quelli in silicone si può sperimentare in tutta sicurezza perché, a differenza di quelli in acciaio, se sono troppo stretti si possono sfilare con facilità. (Sfilare un cock ring in acciaio troppo stretto può richiedere una visita al pronto soccorso). Perciò procurati una serie di cock ring in silicone di varie taglie e trova quello che ti va più comodo e fa il suo lavoro.

***

Al mio fidanzato piace farsi insultare e dare ordini. Non gli fa alcun effetto se a umiliarlo è una persona che lo ama (come me), perciò mi ha chiesto il permesso di appagare questa esigenza al di fuori della nostra relazione. Dice che il suo ultimo ragazzo gli aveva negato il permesso e che lui ha finito per tradirlo. Mi sembra un po’ ricattatorio. Consigli?

Scegli di che morte morire: o dai il permesso al tuo fidanzato (e fai pace con l’idea che appagherà una delle sue esigenze altrove), o non glielo dai (e ti tieni l’ansia che possa tradirti per appagare la suddetta esigenza), o lo lasci (e impari a vivere senza di lui perché non sei riuscito ad appagare una sua esigenza o a venirgli incontro).

***

Sono una donna etero e sto frequentando un maschio etero che dieci anni fa ha donato il suo sperma. I figli concepiti grazie alle sue donazioni possono decidere di contattarlo quando compiono diciott’anni, e potrebbe averne fino a sessanta! Io pure vorrei fare dei bambini con quest’uomo, ma l’ansia di dover affrontare l’argomento con i miei figli – per non parlare del timore di un incesto accidentale tra fratellastri – mi sta logorando. Il mio partner non è preoccupato e mi esaspera il fatto che non capisca perché io ho tanta paura. In tutta sincerità, credo che sarà un problema ricorrente, e che i miei futuri figli dovranno andare in terapia.

Se il pensiero di avere figli con quest’uomo ti causa così tanta ansia – se passi tutto il tempo a preoccuparti per la terapia di cui avranno bisogno i tuoi futuri figli se li fai con quest’uomo – c’è un rimedio semplicissimo: fare figli con qualcun altro.