Il Regno Unito decide se restare nell’Unione europea

L’uscita del Regno Unito dall’Unione europea (Ue) “minaccerebbe l’occupazione e metterebbe in pericolo l’economia” del paese. È l’allarme lanciato in una lettera aperta pubblicata sul Times da 198 imprenditori e alti dirigenti di aziende come Vodafone, Marks and Spencer, Bt Group. Secondo un sondaggio, il 60 per cento dei cittadini europei (esclusi i britannici) è contrario a un’eventuale Brexit, che sarà sottoposta a referendum nel Regno Unito il 23 giugno. Il 30 per cento è indifferente e il 10 per cento vorrebbe che Londra uscisse dall’Ue.