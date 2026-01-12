Trump to meet Venezuela’s Machado on Thursday, White House official says

WASHINGTON, Jan 12 (Reuters) - U.S. President Donald Trump will meet with Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado on Thursday, a White House official said on Monday.
(Reporting by Steve Holland in Washington, writing by Jasper Ward)
WASHINGTON, 12 gennaio (Reuters) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà la leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado giovedì, ha detto lunedì un funzionario della Casa Bianca.
(Servizio di Steve Holland a Washington, scrittura di Jasper Ward)
