Trump to meet Venezuela’s Machado on Thursday, White House official says

Trump incontrerà il venezuelano Machado giovedì, dice un funzionario della Casa Bianca

Reuters
12.1.2026
Nobel Peace Prize laureate and Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado speaks during a press conference in Oslo, Norway December 11, 2025. REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo (Reuters)

WASHINGTON, Jan 12 (Reuters) - U.S. President Donald Trump will meet with Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado on Thursday, a White House official said on Monday.

(Reporting by Steve Holland in Washington, writing by Jasper Ward)

