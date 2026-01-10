Il 1 gennaio 2026, dopo quattrocento anni di attività, le poste danesi hanno smesso di spedire lettere e cartoline. La decisione dell’azienda pubblica, che nel 2009 si è fusa con le poste svedesi e dal 2011 si chiama PostNord, era stata annunciata a marzo. Già da giugno, infatti, l’azienda ha cominciato a rimuovere le 1.500 cassette della posta presenti nel paese e a rimborsare i francobolli comprati dai danesi. La svolta, che (almeno per ora) non riguarda la parte svedese della PostNord, costerà il lavoro a 1.500 dei 4.600 dipendenti delle poste. Molti di loro, comunque, potrebbero essere riassorbiti in seguito al rafforzamento dell’attività di spedizione dei pacchi, che cresce grazie all’esplosione del commercio online.

La rinuncia alle lettere è un effetto della progressiva digitalizzazione della società danese: negli ultimi 25 anni in Danimarca la spedizione di lettere e cartoline è diminuita del 90 per cento, passando da 1,4 miliardi di plichi a 110 milioni; nel 2024 il calo è stato del 30 per cento rispetto all’anno precedente. Quasi tutti i danesi ormai sono abituati a compilare moduli e inviare lettere esclusivamente in formato digitale.

Da quest’anno chi ricorre ancora alla carta dovrà affidarsi ai corrieri privati, tra cui primeggia la Dansk Avis Omdeling (Dao), un’azienda nata più di cento anni fa per spedire quotidiani e riviste nella regione dello Jutland ma che dal 2011 può gestire qualunque spedizione in tutta la Danimarca grazie alla liberalizzazione del settore decisa nel 2010. La transizione ai privati, anzi, sarà sostenuta dal governo, che ha concesso alla Dao un finanziamento a fondo perduto di 110 milioni di corone danesi (14,7 milioni di euro). Lo stato, tuttavia, resta obbligato ad assicurare i servizi postali nelle zone più remote non raggiunte dai corrieri.