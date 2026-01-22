Son-in-law of Venezuela opposition leader Edmundo Gonzalez freed from prison

Jan 22 (Reuters) - Rafael Tudares, the son-in-law of Venezuela’s opposition leader Edmundo Gonzalez, was released from prison early on Thursday after a year behind bars, Tudare’s wife said on X.
(Reporting by Reuters; Editing by Bernadette Baum)
Jan 22 (Reuters) - Rafael Tudares, the son-in-law of Venezuela’s opposition leader Edmundo Gonzalez, was released from prison early on Thursday after a year behind bars, Tudare’s wife said on X.
(Reporting by Reuters; Editing by Bernadette Baum)
22 gennaio (Reuters) - Rafael Tudares, il genero del leader dell’opposizione venezuelana Edmundo Gonzalez, è stato rilasciato giovedì all’inizio della giornata dopo un anno trascorso dietro le sbarre, ha dichiarato la moglie di Tudare su X.
(Servizio di Reuters; a cura di Bernadette Baum)
Scrivici per correzioni o suggerimenti: posta@internazionale.it
Inserisci email e password per entrare nella tua area riservata.
Non hai un account su Internazionale?Registrati