https://www.internazionale.it/ultime-notizie-reuters/2026/01/22/son-in-law-of-venezuela-opposition-leader-edmundo-gonzalez-freed-from-prison

Son-in-law of Venezuela opposition leader Edmundo Gonzalez freed from prison

Il genero del leader dell’opposizione venezuelana Edmundo Gonzalez è stato liberato dal carcere

Reuters
22.1.2026

Jan 22 (Reuters) - Rafael Tudares, the son-in-law of Venezuela’s opposition leader Edmundo Gonzalez, was released from prison early on Thursday after a year behind bars, Tudare’s wife said on X.

(Reporting by Reuters; Editing by Bernadette Baum)

Scrivici per correzioni o suggerimenti: posta@internazionale.it

Da non perdere

Reportage Il Canada non è in vendita Simon van Zuylen-Wood
Afghanistan Il cielo azzurro di Herat Wolfgang Bauer
Stati Uniti Trump vuole un sostituto delle Nazioni Unite Pierre Haski
Abbonati a Internazionale per leggere l’articolo.
Gli abbonati hanno accesso a tutti gli articoli, i video e i reportage pubblicati sul sito.
Abbonati