France’s Macron to visit India February 17 to 19

NEW DELHI, Feb 10 (Reuters) - French President Emmanuel Macron will visit India from February 17 to 19, the Indian foreign ministry said in a statement on Tuesday.
(Reporting by Tanvi Mehta; Editing by YP Rajesh)
NEW DELHI, 10 febbraio (Reuters) - Il presidente francese Emmanuel Macron visiterà l’India dal 17 al 19 febbraio, ha dichiarato martedì il ministero degli Esteri indiano in un comunicato.
(Servizio di Tanvi Mehta; Redazione di YP Rajesh)
