France’s Macron to visit India February 17 to 19

Il presidente francese Macron visiterà l’India dal 17 al 19 febbraio

Reuters
10.2.2026
France’s President Emmanuel Macron and India’s Prime Minister Narendra Modi wave to the press prior to attending a meeting at The Ministry of Foreign Affairs in Paris, France on July 14, 2023. JULIEN DE ROSA/Pool via REUTERS (Reuters)

NEW DELHI, Feb 10 (Reuters) - French President Emmanuel Macron will visit India from February 17 to 19, the Indian foreign ministry said in a statement on Tuesday.

(Reporting by Tanvi Mehta; Editing by YP Rajesh)

