Mercoledì sera l’Anica (Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e digitali) ha scelto il film di Matteo Garrone Io capitano per partecipare agli Oscar.

In questo film l’autore di Gomorra racconta la storia di due giovani cugini senegalesi che decidono di lasciare Dakar per cercare fortuna in Europa. Il film è stato scelto perché incarna “con grande potenza e maestria cinematografica il desiderio universale di ricerca della libertà e della felicità”, ha spiegato l’Anica.

Io capitano è stato proiettato anche all’ultima Mostra del cinema di Venezia, dove ha ottenuto il Leone d’argento per la regia.

“Siamo molto orgogliosi di poter rappresentare l’Italia”, ha detto Matteo Garrone, aggiungendo che spera che il suo film “possa toccare il cuore anche del pubblico americano”.

L’Academy (l’associazione che assegna gli Oscar) seleziona i cinque film in concorso per l’Oscar al miglior film straniero tra quelli presentati da tutti i paesi.