La vittoria di stretta misura ottenuta dai conservatori nelle elezioni suppletive di luglio in una circoscrizione di Londra – attribuita alla campagna contro l’espansione di un’area a pagamento per i veicoli inquinanti voluta dal sindaco laburista Sadiq Khan – ha convinto molti nel partito a rivedere gli impegni sul clima.

La decisione sarebbe legata alle preoccupazioni per i costi finanziari dei piani per accelerare la transizione energetica.

Un altro politico conservatore, Chris Skidmore, ex ministro dell’energia, ha affermato che Sunak “è ancora in tempo per evitare il più grande errore da quando è premier”.

Il conservatore Alok Sharma, ex presidente della conferenza delle Nazioni Unite sul clima Cop26, ha avvertito che “riununciare agli impegni presi non sarà di aiuto né dal punto di vista economico né da quello elettorale”.

La deputata verde Caroline Lucas ha dichiarato che “la decisione di Sunak sarebbe economicamente analfabeta, storicamente sbagliata e ambientalmente insensata”.

Ed Miliband, portavoce laburista per l’energia, ha definito la marcia indietro “una farsa”.

Alcune critiche sono arrivate anche dall’industria automobilstica. Mike Hawes, amministratore delegato della Society of motor manufacturers and traders, ha detto che il Regno Unito dovrebbe essere “leader nella mobilità a zero emissioni”, e che bisogna essere “chiari e coerenti” per incentivare il passaggio ai veicoli elettrici.