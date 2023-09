Il ministero della difesa russo ha pubblicato un video che mostra Viktor Sokolov, il comandante della flotta del mar Nero, durante una conferenza, nonostante l’Ucraina sostenga di averlo ucciso.

Non è chiaro quando sia stato girato il video, in cui Sokolov appare in collegamento con il ministro della difesa Sergej Šojgu.

Il ministero sostiene che l’incontro è avvenuto il 26 settembre.

Il 25 settembre le forze speciali ucraine avevano rivendicato l’uccisione dell’ammiraglio Sokolov e di altri trentatré ufficiali in un attacco missilistico al quartier generale della flotta russa a Sebastopoli, nella Crimea occupata.

Non avevano fatto esplicitamente il nome dell’ammiraglio e non avevano fornito prove della sua morte. Ora dicono che sono in corso delle verifiche.

“Com’è noto, trentaquattro ufficiali sono morti in seguito a un attacco missilistico al quartier generale della flotta del mar Nero della Federazione russa”, avevano scritto in un comunicato.

“Le nostre fonti affermano che tra le vittime c’è il comandante della flotta del mar Nero. Ma molti corpi non sono ancora stati identificati”.

Il video, che dura otto minuti, mostra una conferenza organizzata al ministero della difesa. Si vede il ministro Šojgu che parla con alcuni alti funzionari presenti nella sala.

Si vedono anche brevemente in collegamento video, in varie occasioni, i comandanti delle cinque flotte russe, compresa quella del mar Nero, che però non prendono la parola.

Un software di riconoscimento facciale mostra una corrispondenza tra l’uomo che appare nel video e altre immagini dell’ammiraglio Sokolov, suggerendo che si tratti effettivamente di lui.

Ma la Bbc non ha potuto verificare se l’incontro è avvenuto davvero il 26 settembre.