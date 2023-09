Il 26 settembre un tribunale tailandese ha condannato Anon Numpa, una delle figure di spicco del movimento per la democrazia, a quattro anni di prigione per “oltraggio alla monarchia”.

La Thailandia ha leggi sull’oltraggio alla monarchia tra le più restrittive del mondo. Introdotte per proteggere il re Maha Vajiralongkorn e i suoi familiari dalle critiche, secondo gli oppositori servono in realtà a reprimere il dissenso.

Anon, un avvocato e attivista per i diritti umani di 39 anni, è stato condannato dal tribunale penale di Bangkok per un discorso pronunciato durante le proteste del 2020.

Quell’anno decine di migliaia di persone scesero in piazza per la democrazia e per chiedere una profonda riforma della monarchia e modifiche alla legge sulla “lesa maestà”, che prevede pene detentive fino a quindici anni.

“La perdita della libertà è un sacrificio che sono disposto a fare”, ha detto Anon ai giornalisti mentre entrava in tribunale con la compagna e il figlio neonato, prima della sentenza.

Ha salutato le decine di attivisti presenti con il gesto delle tre dita, tratto dal film Hunger games e diventato simbolo delle proteste.

“Dal 2020 abbiamo fatto molta strada e visto cambiamenti importanti nella politica tailandese”, ha detto. “Se oggi sarò condannato, ne sarà valsa comunque la pena”.

Il tribunale gli ha anche inflitto una multa di ventimila baht (circa 550 dollari) per aver violato un decreto di emergenza in vigore all’epoca.

Dopo la sentenza, il suo avvocato Krisadang Nutcharas ha affermato che Anon è innocente e che probabilmente presenterà appello.

“La famiglia e gli amici sperano ancora che possa essere scarcerato, almeno temporaneamente”, ha detto ai giornalisti.