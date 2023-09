Il 26 settembre il presidente statunitense Joe Biden incontrerà i lavoratori del settore automobilistico in sciopero nel corso di uno storico viaggio in Michigan. Il giorno dopo sarà la volta di Donald Trump, il suo probabile avversario alle presidenziali del 2024.

Il democratico Biden, 80 anni, ha detto di voler esprimere vicinanza ai lavoratori dei tre colossi dell’industria automobilistica, General Motors, Ford e Stellantis.

Il repubblicano Trump aveva invece già fissato una visita in Michigan per il 27 settembre.

Con le visite dell’attuale presidente e del suo predecessore, uno sciopero con importanti conseguenze economiche diventerà quindi un campo di battaglia politico.

Biden, il cui indice di gradimento è ai minimi, sta cercando di far arrivare agli elettori il suo messaggio sull’economia, e la visita in Michigan è un’occasione d’oro per corteggiare gli operai.

“Sarà un viaggio storico”, ha dichiarato il 25 settembre la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre, aggiungendo che “Biden è il presidente più vicino ai sindacati della storia”.

Jean-Pierre ha affermato che la visita di Biden a una fabbrica nella contea di Wayne non ha niente a che fare con quella già programmata da Trump per il giorno successivo.