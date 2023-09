Il governo britannico sostiene di dover rafforzare la sicurezza energetica del paese aumentando la produzione dei combustibili fossili a causa della guerra in Ucraina, anche se questo significa rinviare l’obiettivo della neutralità carbonica.

“Il progetto creerà migliaia di posti di lavoro e contribuirà a garantire il fabbisogno energetico del Regno Unito per molti anni”, ha aggiunto.

“Rosebank è il più grande giacimento non sfruttato del Regno Unito”, ha dichiarato Gilad Myerson, presidente esecutivo di Ithaca Energy.

Equinor ha una partecipazione dell’80 per cento nel progetto e Ithaca il restante 20 per cento.

Il Regno Unito ha autorizzato il 27 settembre l’estrazione del petrolio e del gas da un grande giacimento nel mare del Nord per rafforzare la sua sicurezza energetica, ma il progetto è contestato dagli ambientalisti. La settimana scorsa il premier Rishi Sunak aveva invece annunciato un ammorbidimento del piano per arrivare alla neutralità carbonica.

Ma il primo ministro scozzese Humza Yousaf ha affermato che la maggior parte del petrolio e del gas estratti da Rosebank finirà all’estero, e ha contestato la volontà di Londra d’insistere sulla produzione dei combustibili fossili.

“Riconosciamo il contributo significativo che il settore del petrolio e del gas ha dato alla Scozia”, ha dichiarato Yousaf. “Ma il futuro è la transizione verso le energie rinnovabili”.

La settimana scorsa il premier conservatore Rishi Sunak aveva annunciato l’ammorbidimento del piano per arrivare alla neutralità carbonica entro il 2050.

In particolare, aveva fatto sapere che il divieto di vendita di auto nuove a benzina e diesel sarà posticipato dal 2030 al 2035.

Sunak aveva anche annunciato un ammorbidimento degli obiettivi di efficienza energetica per gli immobili in affitto e aveva fatto marcia indietro sull’obbligo per i proprietari di case di sostituire le caldaie a gas con pompe di calore.