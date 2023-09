La prossima settimana re Felipe VI dovrebbe incaricare Sánchez di formare un governo, anche se la data per una nuova votazione non è stata ancora fissata. Se anche lui dovesse fallire, la Spagna andrà alle elezioni anticipate, probabilmente a gennaio.

Il 29 settembre Feijóo dovrà affrontare una seconda votazione in cui gli basterà ottenere una maggioranza semplice, ma anche in questo caso ha poche speranze.

Non è riuscito a raccogliere il sostegno necessario a causa della sua alleanza con Vox, le cui posizioni estreme hanno finito per isolare il Pp.

Il risultato della votazione – 172 voti a favore e 178 contrari – fa partire un conto alla rovescia di due mesi verso nuove elezioni anticpate, a meno che il premier uscente Pedro Sánchez, socialista, non riesca a ottenere il sostegno che gli manca per arrivare alla maggioranza.

Consapevole dei numeri insufficienti, Feijóo ha usato il suo discorso in parlamento per attaccare Sánchez, che punta a governare con l’appoggio dei separatisti catalani.

In cambio del suo sostegno, la coalizione Junts per Catalunya (JxCat) chiede un’amnistia per le persone coinvolte nel tentativo fallito di secessione della Catalogna nel 2017, compreso il leader Carles Puigdemont, che ha organizzato il referendum per l’autodeterminazione prima di lasciare il paese per evitare la prigione.

Feijóo ha affermato che Sánchez “è pronto a cedere al ricatto di chi non crede nella Spagna”.

“Se diventerà o no premier dipende esclusivamente da Puigdemont”, ha detto Feijóo, riferendosi all’uomo che la destra spagnola considera il nemico pubblico numero uno.