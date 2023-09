Il 28 settembre il Partito repubblicano ha avviato ufficialmente l’inchiesta per la destituzione del presidente Joe Biden, legata alle attività all’estero del figlio Hunter. I democratici considerano la procedura del tutto infondata.

I repubblicani, che da gennaio hanno la maggioranza alla camera dei rappresentanti, accusano il presidente di aver “mentito” al popolo statunitense sugli affari di Hunter Biden.

L’inchiesta è destinata quasi sicuramente all’insuccesso, ma potrebbe mettere in difficoltà la Casa Bianca in vista delle elezioni presidenziali del 2024, alle quali Biden è candidato.

Il capo della commissione d’inchiesta della camera, James Comer, ha dichiarato in un comunicato di aver trovato “una quantità schiacciante di prove che del fatto che il presidente abbia abusato della sua carica per ottenere vantaggi finanziari per la sua famiglia”.

“Alla luce queste prove, il congresso ha il dovere di aprire un’inchiesta per corruzione contro Biden”, ha aggiunto.

La prima udienza è prevista il 28 settembre.

Ian Sams, assistente speciale di Biden, ha liquidato la procedura come “un’assurdità”.

Il figlio più giovane del presidente, un ex uomo d’affari di 53 anni, è diventato uno dei bersagli preferiti della destra.

I parlamentari repubblicani lo accusano in particolare di aver concluso accordi di dubbia legalità in Ucraina e in Cina quando il padre era il vicepresidente di Barack Obama, tra il 2009 e il 2017, sfruttando il nome e i contatti del padre.