Il governo statunitense ha cominciato a informare i lavoratori di un imminente shutdown, la paralisi delle attività federali. Milioni di impiegati federali e militari potrebbero essere mandati a casa o dover lavorare senza stipendio, a meno che il congresso non raggiunga un accordo in extremis.

In caso di shutdown, centinaia di migliaia di impiegati federali saranno messi in congedo non pagato, mentre i membri delle forze armate e altri dipendenti considerati essenziali continueranno a lavorare senza stipendio.

Alcuni sussidi, come gli assegni della previdenza sociale, non saranno colpiti, ma i lavoratori non pagati potrebbero decidere di restare a casa, con ripercussioni su settori come il trasporto aereo.

Il segretario ai trasporti Pete Buttigieg ha dichiarato il 27 settembre nel corso di una conferenza stampa che “non c’è mai un buon momento per uno shutdown, ma che questo è particolarmente brutto”.

“Le conseguenze sarebbero dirompenti e pericolose”, ha aggiunto.

A Washington un gruppo di attivisti per il clima del Sunrise movement è entrato nell’ufficio del presidente della camera dei rappresentanti, il repubblicano Kevin McCarthy, per chiedere di evitare lo shutdown.

La Casa Bianca ha avvertito che lo shutdown ridurrebbe i finanziamenti al fondo di soccorso dell’Ente federale per la gestione delle emergenze (Fema), “ritardando quasi duemila progetti in tutto il paese”.