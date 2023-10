Infine, Trump dovrà rispondere ad alcune accuse in Georgia, dove la procura sostiene che abbia fatto pressioni per modificare a suo favore i risultati delle presidenziali del 2020.

Poi Trump tornerà in un tribunale statale di New York, questa volta per difendersi dall’accusa di aver pagato una persona per il suo silenzio, e sarà successivamente in un tribunale federale della Florida, dov’è accusato di aver trasferito nella sua residenza privata documenti riservati della Casa Bianca dopo aver lasciato l’incarico.

“Domani andrò in tribunale a combattere per il mio nome e la mia reputazione”, ha scritto sulla sua piattaforma Truth Social.

Il giudice Arthur Engoron ha già stabilito che Trump e i suoi figli Eric e Donald Jr. hanno commesso una frode gonfiando per anni il valore del patrimonio immobiliare e finanziario della Trump Organization.

Il 2 ottobre si apre a New York un processo civile contro l’ex presidente statunitense Donald Trump e due dei suoi figli. Il processo, che si aggiunge a quattro procedimenti penali, minaccia l’impero del candidato repubblicano mentra cerca di riconquistare la Casa Bianca.

Tornando alla causa civile di New York, Engoron ha stabilito che Trump, i suoi due figli maggiori e altri dirigenti della Trump Organization hanno mentito per anni ai funzionari delle tasse, ai finanziatori e agli assicuratori, gonfiando il valore del patrimonio da 812 milioni di dollari a 2,2 miliardi di dollari tra il 2014 e il 2021.

Di conseguenza, il giudice ha revocato le licenze commerciali che permettevano alla Trump Organization di gestire alcune proprietà a New York.

L’effettiva applicazione di queste misure “sarebbe un duro colpo per la capacità di Trump di fare affari nello stato di New York”, ha dichiarato all’Afp Will Thomas, professore di diritto commerciale all’università del Michigan.

Trump, che negli anni ottanta ha costruito la sua fortuna come magnate del settore immobiliare, rischierebbe di perdere il controllo di molte proprietà di punta della sua azienda, tra cui la Trump tower a Manhattan.

Secondo la procuratrice generale di New York Letitia James, democratica, l’appartamento personale di Trump all’interno del grattacielo figura tra i beni sopravvalutati in modo fraudolento. Sarebbe stato descritto come tre volte più grande rispetto alla realtà.

James afferma che anche un altro edificio di Manhattan, a Wall street, è stato sopravvalutato di duecento o trecento milioni di dollari.

La lussuosa residenza di Mar-a-Lago, in Florida, dove Trump ha trasferito i documenti riservati, e vari golf club compaiono nella denuncia di James.

James chiede una multa da 250 milioni di dollari e il divieto per Trump e i suoi figli di gestire l’impero di famiglia.