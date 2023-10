Il 3 ottobre si è aperto il voto anticipato in Australia per un referendum che prevede, per la prima volta, il riconoscimento dei popoli indigeni nella costituzione del 1901.

La proposta, che darebbe ai popoli australiani delle “prime nazioni” il diritto di essere consultati sulle questioni che li riguardano direttamente, non sembra però avere il sostegno della maggioranza della popolazione, dopo il recente calo del “sì” nei sondaggi.

“Stiamo lottando per evitare l’inserimento di ulteriori complicazioni burocratiche nella nostra costituzione”, ha dichiarato Dee Duchesne, 60 anni, sostenitrice della campagna per il “no”, mentre a Sydney s’inauguravano le votazioni anticipate.

Le persone che non possono votare il 14 ottobre, il giorno ufficiale del referendum, possono votare in anticipo.

I seggi elettorali sono stati aperti il 3 ottobre nel New South Wales, nel Queensland, in Australia Meridionale e nel Territorio della Capitale Australiana. Nel resto del paese erano stati aperti il giorno prima.