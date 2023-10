La giornalista russa Marina Ovsjannikova, diventata famosa in tutto il mondo per una protesta alla tv di stato russa contro la guerra in Ucraina, è stata condannata in contumacia a otto anni e mezzo di prigione per aver criticato l’esercito, ha annunciato il 4 ottobre un tribunale.

La giornalista, fuggita dalla Russia un anno fa, era accusata di aver diffuso “false informazioni” sulle forze armate russe. Nell’agosto 2022 era stata multata in base ad accuse simili.

Secondo l’agenzia statale Ria Novosti, in questo caso Ovsjannikova è stata condannata per aver esposto un cartello contro l’invasione russa dell’Ucraina.

La giornalista era diventata famosa nel marzo 2022 dopo aver fatto irruzione nello studio dell’emittente tv in cui lavorava, interrompendo un notiziario in diretta. Aveva con sé un cartello che denunciava l’invasione dell’Ucraina e le bugie dei mezzi d’informazione.

Le immagini della sua iniziativa, giunta poco dopo l’inizio dell’invasione russa, avevano fatto il giro del mondo. Molti hanno elogiato il suo coraggio, in un contesto di repressione delle voci critiche in Russia.