In una risposta resa pubblica il 2 ottobre, l’ottantaseienne pontefice è sembrato suggerire una strada per la benedizione delle coppie dello stesso sesso da parte della chiesa, questione non ancora riconosciuta dalla santa sede, ma praticata in paesi come la Germania e il Belgio.

La sedicesima assemblea generale ordinaria si è aperta il 4 ottobre alle 9 con una messa in piazza San Pietro in Vaticano presieduta dal papa, che interverrà nel tardo pomeriggio prima dell’inizio formale delle discussioni.

Da quando si è insediato nel 2013, Francesco ha lavorato per riformare la chiesa, cercando di avvicinarla ai fedeli e renderla meno verticistica, anche se il modo in cui ha cercato di farlo ha incontrato una forte resistenza interna. Per la prima volta nella storia della chiesa, suore e laici parteciperanno alle consultazioni dell’assemblea generale dei vescovi e potranno votare.

Un osservatore informato della santa sede, che ha chiesto di non essere nominato, ha detto che la loro partecipazione renderà il processo sinodale più efficace. “Tra i vescovi c’è una cultura clericale. Con i laici non funzionerà più, non si accontenteranno di belle parole, ci sarà una richiesta di prassi, di volontà di cambiamento, di efficienza”, ha detto la fonte all’Afp.

“In questo senso, Francesco sta oltrepassando dei confini ed è per questo che molti hanno paura”. La seconda sessione dell’assemblea è prevista per ottobre 2024, il che significa che non si prevedono decisioni concrete a breve. Ma le aspettative sono alte, così come le preoccupazioni, dato che le consultazioni hanno finora evidenziato punti di vista diversi tra le chiese nazionali e tra queste e il Vaticano.

Il 30 settembre papa Francesco ha chiarito la necessità per i cattolici di “camminare insieme”, invitando il sinodo a essere al di sopra di “chiacchiere, ideologie e polarizzazioni”.