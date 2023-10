Il premio Nobel per la pace 2023 è stato assegnato all’attivista iraniana Narges Mohammadi.

Narges Mohammadi, che ha 51 anni, è attualmente detenuta in una prigione iraniana. È stata premiata “per la sua lotta contro l’oppressione delle donne in Iran e la sua lotta per promuovere i diritti umani e la libertà per tutti”, ha dichiarato la presidente del Comitato norvegese per il Nobel, Berit Reiss-Andersen, a Oslo.