“Questo articolo del codice penale non riflette i valori di Mauritius, ma è eredità della colonizzazione britannica”, hanno affermato mercoledì due giudici della Corte Suprema.

La storica decisione è stata festeggiata dalla comunità lgbtq dello stato insulare nell’oceano Indiano, che in passato ha ospitato eventi omosessuali.

La repressione in Uganda

La decisione della corte suprema è stata accolta favorevolmente dalle associazioni per i diritti umani e dal Programma delle Nazioni Unite per l’hiv e l’aids (Unaids), secondo il quale contribuirà a salvare vite umane.

“Gli uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini potranno accedere più facilmente ai servizi sanitari e sociali senza temere di essere arrestati o perseguiti”, ha dichiarato Anne Githuku-Shongwe, responsabile regionale dell’Unaids.

Secondo Githuku-Shongwe, resta però molto lavoro da fare perché la comunità lgbtq di Mauritius subisce ancora discriminazioni.

Nel paese convivono diverse religioni: circa metà degli 1,3 milioni di abitanti è indù, poco meno di un terzo cristiano e il resto musulmano.

La decisione arriva in un momento in cui molti paesi dell’Africa orientale conducono un giro di vite contro le persone omosessuali.

In Uganda, per esempio, paese a maggioranza cristiana conservatrice, il presidente Yoweri Museveni ha promulgato a maggio una legge che prevede pesanti sanzioni per chi ha rapporti omosessuali e “promuove” l’omosessualità.

Il reato di “omosessualità aggravata” prevede la pena di morte, anche se non è più applicata nel paese da anni.

La legge, una delle più repressive al mondo, ha suscitato le proteste delle Nazioni Unite, delle associazioni per i diritti umani e di molti paesi occidentali.