“La ricorrente non ha fornito prove chiare del fatto che il presunto evento dannoso sia avvenuto in Inghilterra”, ha aggiunto Collins Rice.

“L’alta corte di giustizia non ha la giurisdizione per occuparsi del caso”, ha dichiarato la giudice Rowena Collins Rice riguardo alla causa civile intentata da Zu Sayn-Wittgenstein-Sayn. “Non è possibile giudicare una persona residente all’estero in circostanze come queste”.

L’imprenditrice danese Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, che ha 59 anni e vive in Inghilterra, aveva citato in giudizio Juan Carlos, 85 anni, che ha abdicato nel 2014, chiedendo un risarcimento di più di 126 milioni di sterline (circa 145 milioni di euro).

“Le intimidazioni e le molestie nei miei confronti e nei confronti dei miei figli continuano”, ha aggiunto. “Juan Carlos sta mettendo in campo tutto il suo enorme potere per distruggermi. Ora dovrò valutare tutte le opzioni”.

Zu Sayn-Wittgenstein-Sayn ha reagito alla decisione della giudice dicendosi “profondamente delusa”: “È scoraggiante vedere che in molti casi le vittime di molestie non possono ottenere giustizia nel nostro sistema legale”.

Juan Carlos, che è sposato, ha avuto tra il 2004 e il 2009 una “relazione romantica intima” con Zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, che ha riempito di regali, in base a precedenti dichiarazioni del tribunale.

Zu Sayn-Wittgenstein-Sayn sostiene che Juan Carlos abbia cominciato a molestarla dopo la fine della loro relazione, ricorrendo a minacce, irruzioni nelle sue proprietà e uso di dispositivi di sorveglianza.

Alcuni colpi di pistola hanno danneggiato le videocamere di sicurezza poste sul cancello della sua proprietà, ha affermato la donna, accusando Juan Carlos di non accettare i suoi rifiuti.

La relazione è diventata di pubblico dominio nel 2012, quando Juan Carlos, che all’epoca era ancora in carica, si è rotto un’anca mentre era in vacanza in Botswana con Zu Sayn-Wittgenstein-Sayn. La vicenda aveva suscitato le critiche dell’opinione pubblica in un periodo di forte disoccupazione in Spagna.

Due anni dopo Juan Carlos aveva abdicato in favore del figlio Felipe VI, che in seguito ha preso pubblicamente le distanze dal padre.

Nel 2020 Juan Carlos si è trasferito negli Emirati Arabi Uniti.

Nel dicembre scorso tre giudici d’appello di Londra hanno stabilito che la sua ex amante non poteva citarlo per molestie nei tribunali britannici per il periodo in cui era sul trono, in quanto godeva dell’immunità. Ma hanno aggiunto che poteva perseguirlo per il suo comportamento dopo l’abdicazione.

Il 6 ottobre Juan Carlos ha espresso tutta la sua soddisfazione in un comunicato, chiedendo di potere tornare alla vita pubblica.