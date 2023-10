Secondo uno studio pubblicato il 10 ottobre, un’ondata di caldo anomala registrata in Sudamerica alla fine dell’inverno è stata resa cento volte più probabile dalla crisi climatica.

“Molti pensavano che l’ondata di caldo fosse dovuta al fenomeno climatico del Niño, ma abbiamo dimostrato che la causa principale è la crisi climatica”, ha dichiarato Lincoln Muniz Alves, dell’Istituto nazionale brasiliano per la ricerca spaziale, che ha partecipato allo studio del gruppo World weather attribution (Wwa).

In molte zone dell’Argentina, del Cile e del Brasile le temperature hanno superato i 25 gradi tra agosto e settembre, nel corso dell’inverno australe. È stato raggiunto un picco di 37 gradi, un record assoluto.

Dallo studio del Wwa è emerso che, anche se il fenomeno del Niño ha avuto un ruolo, la crisi climatica è stata la principale responsabile, facendo aumentare le temperature tra 1,4 e 4,3 gradi.

Un gruppo di dodici esperti ha analizzato il legame tra le condizioni meteorologiche estreme e la crisi climatica nei dieci giorni più caldi dell’inverno in un’area che comprende il Paraguay, il Brasile centrale e alcune regioni della Bolivia e dell’Argentina.

“Gli scienziati hanno scoperto che quest’ondata di caldo anomalo in Sudamerica in inverno sarebbe stata praticamente impossibile senza il cambiamento climatico causato dagli esseri umani”, si legge in una breve sintesi dello studio.

“Le ondate di caldo diventeranno ancora più intense e frequenti se le emissioni di gas serra non saranno ridotte a zero in tempi rapidi”.