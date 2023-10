La corte suprema degli Stati Uniti si occuperà l’11 ottobre di un caso di discriminazione degli elettori afroamericani che potrebbe avere conseguenze sulle elezioni per la camera dei rappresentanti nel 2024.

I giudici esamineranno un ricorso contro una mappa dei distretti congressuali elaborata dal parlamento a maggioranza repubblicana della South Carolina.

Si tratta di una delle tante battaglie legali intorno al cosiddetto gerrymandering, la manipolazione dei collegi elettorali per ridurre il peso elettorale di determinati gruppi e di conseguenza sfavorire gli avversari politici.

All’inizio del mese un gruppo di giudici federali ha approvato una nuova mappa dei distretti congressuali dello stato dell’Alabama, che comprende un secondo distretto a maggioranza afroamericana.

“La legge richiede la creazione di un distretto aggiuntivo che offra ai neri dell’Alabama, come a tutti gli altri cittadini, l’opportunità equa e ragionevole di eleggere candidati di loro gradimento”, hanno affermato i giudici.

Gli elettori afroamericani rappresentano circa un quarto degli elettori registrati in Alabama, ma hanno la maggioranza solo in uno dei sette distretti per la camera dei rappresentanti statunitense.

I giudici federali hanno elaborato la mappa dopo che a giugno la corte suprema aveva stabilito che quella adottata dall’Alabama in vista delle elezioni del 2022 violava il Voting rights act del 1965, approvato dal congresso all’epoca del movimento per i diritti civili per evitare discriminazioni razziali nelle elezioni.

Il presidente della corte suprema John Roberts e il giudice Brett Kavanaugh, entrambi conservatori, si sono uniti ai tre giudici progressisti per formare una maggioranza di cinque a quattro nel caso dell’Alabama.

Anche la mappa dei distretti congressuali della Louisiana è contestata in quanto contiene un unico distretto a maggioranza afroamericana, nonostante i neri siano il 30 per cento della popolazione.

Attualmente i repubblicani hanno una maggioranza di 221 seggi a 212 alla camera dei rappresentanti. Un aumento dei distretti a maggioranza afroamericana potrebbe quindi avere un peso nelle elezioni del 2024, quando in palio ci saranno i 435 seggi della camera.