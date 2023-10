Il 16 ottobre la presidente del consiglio italiana Giorgia Meloni ha presentato una legge finanziaria per il 2024 che si fonda sul taglio delle tasse, anche se questo elemento non convince i mercati finanziari.

Tra queste priorità, finanziate per 15,7 miliardi di euro dal debito aggiuntivo e dai “tagli alla spesa”, c’è la “difesa del potere d’acquisto delle famiglie”, ha affermato Meloni.

Alla ricerca di risorse, Meloni ha alzato a fine settembre la previsione del deficit pubblico per il 2024 al 4,3 per cento del pil, rispetto al 3,7 per cento stimato in precedenza. Questa revisione al rialzo del deficit è stata immediatamente sanzionata dai mercati finanziari e ha causato un improvviso aumento dei tassi italiani.

Per far fronte all’inflazione, Giorgia Meloni ha rinnovato la riduzione degli oneri sugli stipendi annui fino a 35mila euro, per un costo di circa 10 miliardi di euro.

Meloni ha dichiarato di volere dare più sostegno alle famiglie numerose. Ha quindi promesso l’esenzione dai contributi previdenziali per le donne che hanno almeno due figli e “asilo nido gratuito a partire dal secondo figlio”.

La coalizione di destra che guida il paese ha insistito sul fatto che la legge è “responsabile e sobria”, ma gli analisti hanno ritenuto che fosse dedicato troppo spazio alle promesse elettorali.

“Giorgia Meloni sta ora mostrando il suo vero volto, cambiando radicalmente la sua strategia fiscale”, ha affermato Nicola Nobile di Oxford Economics. Secondo Nobile, l’allentamento di bilancio previsto per gli anni 2024-2026 “rende i mercati finanziari molto nervosi”.