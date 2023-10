Un uomo sospettato di aver assassinato due tifosi della Svezia in un attentato a Bruxelles la sera del 16 ottobre è stato ucciso dalla polizia nella capitale belga la mattina del 17 ottobre. Il sindaco ha dichiarato che l’uomo, che non è stato ancora formalmente identificato, è stato “neutralizzato”.

In base alle prima ricostruzioni, l’attentatore ha usato un’arma automatica per colpire i due tifosi e un tassista, che è “rimasto gravemente ferito ma dovrebbe essere fuori pericolo”, ha detto il premier belga.

“Nel video di rivendicazione la nazionalità svedese delle vittime appare come probabile movente dell’attentato”, ha dichiarato il portavoce della procura federale Eric Van Duyse.

La Svezia, la cui immagine nel mondo islamico si è fortemente deteriorata negli ultimi mesi dopo che ha autorizzato alcuni eventi in cui è stato profanato il Corano, aveva alzato il 17 agosto il livello di allerta terroristico, sostenendo che la minaccia di attentati “resterà per molto tempo”.

“In questa fase non c’è niente che faccia pensare a un legame con il conflitto tra Israele e Hamas”, ha aggiunto Van Duyse.

Sullo sfondo del nuovo conflitto in Medio Oriente, il 13 ottobre in Francia un insegnante è stato pugnalato a morte in una scuola secondaria da un ex alunno radicalizzato.

L’autore dell’attentato a Bruxelles, che indossava una giacca arancione fluorescente e aveva con sé un’arma automatica, è poi fuggito su uno scooter, secondo un video diffuso dai mezzi d’informazione, in cui si sentono almeno quattro spari.

In Belgio ci sono già stati alcuni attentati rivendicati dal gruppo Stato Islamico.

Il più grave è stato quello del 22 marzo 2016, quando Bruxelles è stata colpita da un doppio attentato suicida all’aeroporto di Zaventem e nella metropolitana, con trentacinque vittime.

L’attentato era stato condotto da una cellula jihadista già responsabile degli attacchi del 13 novembre 2015 in Francia (130 morti).