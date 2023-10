Il 18 ottobre l’azienda statunitense di commercio elettronico Amazon ha presentato un nuovo sistema robotico per i suoi magazzini e dei nuovi droni progettati per rendere ultraveloci le consegne.

Già inaugurato in due città statunitensi in Texas e in California, il servizio Prime air, che prevede consegne via drone in meno di un’ora, sarà lanciato in una terza località degli Stati Uniti, oltre che in Italia e nel Regno Unito, entro la fine del 2024.

Per il momento, quindi, l’opzione rimane molto limitata. “Ma è una scommessa che vale la pena tentare”, ha affermato il reponsabile di Prime air, Jason Patrao. “Da sempre i nostri clienti chiedono più velocità. Penso che i droni ci permetteranno di consegnare i pacchi in mezz’ora”.

Anche se i nuovi droni hanno prestazioni migliori in tutte le condizioni atmosferiche, Prime air deve ancora risolvere molti problemi, per esempio come effettuare le consegne in città densamente popolate.

Prima ancora di effettuare le consegne, Amazon si affida ai robot per accelerare la preparazione dei pacchi nei suoi magazzini.

Ora l’azienda di Seattle ha installato un nuovo sistema robotico chiamato Sequoia in uno dei suoi centri logistici in Texas.

Amazon usa già 750mila robot nei suoi magazzini, ma punta a rendere il sistema più efficace.

“Sequoia permette di velocizzare del 75 per cento il processo d’identificazione e sistemazione dei prodotti”, ha affermato l’azienda in un comunicato stampa. “Questo permette di mettere in vendita gli articoli più rapidamente”.

Inoltre, Sequoia riduce fino al 25 per cento il tempo di elaborazione degli ordini.