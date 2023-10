Secondo uno studio pubblicato il 19 ottobre, la maggior parte delle grandi navi presenti lungo la costa orientale degli Stati Uniti attraversa a velocità eccessiva le aree dedicate alla protezione della balena franca nordatlantica (Eubalaena glacialis), una specie a rischio di estinzione.

“Le barche accelerano e le balene muoiono”, ha affermato Gib Brogan, direttore delle campagne di Oceana, l’ong che ha condotto lo studio, basato sulla raccolta dei dati di navigazione delle grandi navi.

Le collisioni con le imbarcazioni sono una delle principali cause di morte degli esemplari di balena franca nordatlantica, insieme alle reti da pesca. Le collisioni possono essere dirette o con l’elica, che spesso causa lesioni fatali.

Secondo le stime, rimangono in natura solo 340 esemplari della specie.

Nel 2008 la National oceanic and atmospheric administration statunitense (Noaa) ha imposto limiti di velocità obbligatori di dieci nodi alle imbarcazioni di almeno venti metri nelle aree frequentate dalle balene, mentre il limite è solo consigliato in altre zone in cui sono stati segnalati avvistamenti.

Ma in base ai dati raccolti da Oceana, dal novembre 2020 al luglio 2022 l’84 per cento delle imbarcazioni ha superato i limiti di velocità nelle aree “con l’obbligo” e l’82 per cento in quelle “con il consiglio”.