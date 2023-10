Con la testa sulle zampe, un orso se ne sta comodo in mezzo alla strada, in attesa di offerte dei turisti. In Romania i plantigradi escono sempre più spesso dalle foreste, suscitando timori e polemiche.

In risposta all’aumento degli attacchi di orsi, le quote di caccia sono state portate a 220 quest’anno, rispetto alle 140 precedenti. Ma molti vorrebbero abbattere un numero maggiore di plantigradi, anche se sono protetti da una direttiva europea.

Lungo il tragitto per il lago vulcanico Sant’Anna, in Transilvania, i visitatori entusiasti immortalano la scena senza rendersi conto che stanno aggravando il problema.

“È incredibile”, afferma Mike, un israeliano di 72 anni, riferendosi a un orso maschio che ha appena mangiato un panino lanciato da un automobilista.

In un paese che ospita la più grande popolazione di orsi d’Europa (esclusa la Russia) – circa ottomila esemplari, secondo una stima del ministero dell’ambiente – non è raro imbattersi in un orso lungo la strada.

Ma gli abitanti della zona sono molto meno entusiasti dei visitatori.

Non sono infatti i lupi a preoccupare i pastori locali, ma gli orsi. Tibor Fekete dice che i plantigradi sono sempre di più e di essere preoccupato per le sue settanta mucche al pascolo vicino al villaggio di Lăzărești. Tre delle sue mucche sono già state uccise dagli orsi nel 2023.

“Gli orsi fanno danni e mettono in pericolo le nostre vite”, prosegue Fekete.

A suo avviso dovrebbero essere tutti uccisi, un’opinione condivisa da molti abitanti della zona.

Nella cittadina di Miercurea Ciuc, a trenta chilometri di distanza, a settembre un orso è entrato nel cortile di una scuola. Il sindaco ha immediatamente inviato una squadra sul posto, che non ha esitato a ucciderlo.