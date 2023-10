Alcuni governi occidentali e organizzazioni per i diritti umani hanno espresso la loro preoccupazione per la situazione in Bangladesh.

Il 29 ottobre l’Unione europea ha affermato che è “fondamentale organizzare elezioni trasparenti e pacifiche”.

Gli Stati Uniti hanno condannato gli scontri del 28 ottobre e hanno chiesto “moderazione”, minacciando restrizioni sui visti.

Sheikh Hasina, figlia del primo presidente del Bangladesh, è al potere da quindici anni. In questo periodo il paese ha avuto una rapida crescita economica, che gli ha permesso di superare l’India in termini di pil pro capite. Ma il governo è stato coinvolto in scandali di corruzione e in violazioni dei diritti umani.

Le forze di sicurezza sono accusate di aver arrestato decine di migliaia di attivisti dell’opposizione e di averne uccisi centinaia in esecuzioni extragiudiziali.