Ma l’Unione europea combatte da anni la profilazione degli utenti senza il loro consenso, prima con il Regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr) del 2016 e poi con il Digital markets act (Dma), entrato in vigore quest’estate. Le piattaforme digitali avranno tempo fino al 6 marzo 2024 per adeguarsi.

Gli abbonati avranno la garanzia “che i loro dati non siano usati per la pubblicità”, ha dichiarato Meta.

Gli utenti nei paesi dell’Unione europea, in Svizzera e del resto dello Spazio economico europeo (Islanda, Norvegia, Liechtenstein) “potranno scegliere se continuare a usare gratuitamente i due social network con annunci pubblicitari personalizzati o abbonarsi evitando gli annunci”, ha affermato l’azienda in un comunicato.

A maggio Meta è stata multata per 1,2 miliardi di euro dall’autorità irlandese, che agisce per conto dell’Unione europea, per aver violato il Gdpr con Facebook. È stata la quarta multa inflitta a Meta nell’Unione europea in sei mesi.

A luglio la corte di giustizia dell’Unione europea ha inflitto a Meta un’altra battuta d’arresto, stabilendo che gli utenti “devono avere la possibilità di negare il consenso a un particolare trattamento dei dati”.

All’inizio di settembre la giustizia norvegese ha respinto la richiesta di Meta di sospendere il divieto di pubblicità comportamentale sulle sue piattaforme Facebook e Instagram, costato all’azienda una multa giornaliera.

“Crediamo in una rete internet finanziata dalla pubblicità, che dia alle persone l’accesso a prodotti e servizi personalizzati indipendentemente dalla loro situazione economica, permettendo alle piccole aziende di raggiungere i potenziali clienti”, ha dichiarato Meta.

“Ma rispettiamo lo spirito e gli obiettivi della normativa europea. La possibilità di abbonarsi a un servizio senza pubblicità viene incontro alle richieste delle autorità di regolamentazione europee e offre agli utenti possibilità di scelta”.

Le formule di abbonamento saranno disponibili solo per gli utenti di età superiore ai diciotto anni. “Per quanto riguarda gli adolescenti, continueremo a esplorare modi per fornire un’esperienza pubblicitaria utile e responsabile, tenendo conto dell’evoluzione del panorama normativo”, ha concluso Meta.