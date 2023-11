I lavoratori dell’industria tessile protestano in Bangladesh per chiedere un aumento del salario minimo, il 30 ottobre 2023. (Munir uz Zaman, Afp)

Centinaia di fabbriche di abbigliamento in Bangladesh hanno chiuso a causa delle violente proteste di migliaia di lavoratori dell’industria tessile, che hanno causato la morte di due persone. I lavoratori, che manifestano da giorni, chiedono che il loro salario minimo mensile sia triplicato. Nella capitale Dhaka e in diverse altre città industriali decine di fabbriche sono state prese di mira e saccheggiate dai lavoratori e centinaia sono state chiuse, secondo le autorità, che il 2 novembre hanno parlato di scontri tra lavoratori, manifestanti e forze dell’ordine. “Più di 250 fabbriche di abbigliamento sono state chiuse durante le proteste”, ha detto all’Afp Sarwar Alam, capo della polizia di Gazipur, una città a nord di Dhaka.”Fino a cinquanta fabbriche sono state saccheggiate e vandalizzate, di cui quattro o cinque date alle fiamme”, ha aggiunto. Ad Ashulia – una città a nord di Dhaka – almeno cinquanta “fabbriche molto grandi” che impiegano più di 15mila lavoratori sono state chiuse, ha detto il vice capo della polizia Mahmud Naser. Secondo la polizia, due lavoratori sono stati uccisi e decine di altri feriti dall’inizio delle proteste, cominciate la scorsa settimana e diventate violente il 30 ottobre. Il tessile è un’industria chiave per il Bangladesh, il secondo maggiore esportatore di abbigliamento nel mondo, dietro la Cina. Le sue 3.500 fabbriche, che riforniscono marchi occidentali come Gap, H&M e Levi Strauss, rappresentano l’85 per cento dei 55 miliardi di dollari di esportazioni annuali del paese dell’Asia meridionale.

Settanta euro al mese

Le condizioni di lavoro sono dure per i quattro milioni di lavoratori del settore, in maggioranza donne, con un salario minimo mensile di 8.300 taka (70 euro). I lavoratori chiedono che il salario minimo passi a 23mila taka (190 euro), quasi tre volte di più, per far fronte all’aumento del costo della vita. L’Associazione dei produttori ed esportatori di abbigliamento del Bangladesh, che rappresenta i proprietari delle fabbriche, propone solo un aumento del 25 per cento.”Dopo dieci anni di lavoro, il mio stipendio (mensile) è ancora di 10.600 taka (96 dollari). Con l’inflazione, come posso sopravvivere con una moglie e un figlio? Ho bisogno di un prestito ogni mese perché il mio stipendio non basta a sfamare la mia famiglia ”, ha detto all’Afp Nayeem Islam, un lavoratore di 28 anni. La crescita dell’industria tessile ha contribuito in modo significativo all’avanzamento economico del Bangladesh, uno dei paesi più densamente popolati al mondo con oltre 170 milioni di abitanti. “Produciamo vestiti costosi, che vengono venduti a prezzi alti all’estero” dai proprietari delle fabbriche, che “guadagnano un sacco di soldi”. “Perché non possono pagarci meglio?”, chiede Nasima, un’operaia di 30 anni. Dieci anni dopo la tragedia del Rana Plaza, un fabbrica tessile crollata a Dhaka nel 2013, uccidendo più di 1.100 lavoratori, i salari e la sicurezza sono stati migliorati nel settore che si è ampiamente sindacalizzato, ma i progressi sono insufficienti. Il 2 novembre, oltre alle fabbriche manifatturiere, diverse migliaia di lavoratori hanno bloccato anche le strade nei distretti industriali intorno a Dhaka.

Repressione violenta