Tuttavia, negli ultimi anni si sono verificati alcuni incidenti e secondo gli esperti la situazione è destinata a peggiorare.

Gli ippopotami hanno attaccato più volte i pescatori e una volta sono entrati nel cortile di una scuola vicino alla cittadina di Doradal. La loro presenza ha penalizzato la fauna locale, tra cui il lamantino. Gli allevatori hanno più volte segnalato i danni causati dai loro spostamenti notturni.

Ad aprile un ippopotamo è morto dopo essere stato investito da un camion.

Alla fine degli anni ottanta Escobar aveva aggiunto una manciata di ippopotami al suo zoo personale nella tenuta Nápoles, che si trova un centinaio di chilometri a sudest di Medellín.

Dopo la sua morte, avvenuta per mano della polizia nel 1993, gli animali sono stati abbandonati e si sono riprodotti in modo incontrollato in una regione ricca di fiumi e paludi: un habitat perfetto per questo mammifero, che rimane in acqua per la maggior parte del giorno prima di emergere al tramonto per brucare l’erba.

Secondo alcuni ricercatori dell’Università nazionale della Colombia a Bogotá, senza misure di controllo la popolazione degli ippopotami potrebbe arrivare a mille esemplari entro il 2035. Alcune associazioni animaliste sottolineano però che la sterilizzazione causa sofferenze all’animale e mette in pericolo la vita dei veterinari.

David Echeverri, rappresentante dell’ente che si occuperà delle sterilizzazioni, riconosce che l’anestetico può causare reazioni allergiche potenzialmente fatali.