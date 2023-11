Il 6 novembre, in un messaggio sul social network X, l’esercito israeliano ha accusato Hamas di aver costruito tunnel sotto ospedali, scuole e luoghi di culto per nascondere combattenti e pianificare attacchi, un’accusa che il movimento palestinese ha negato.

Il segretario di stato statunitense Antony Blinken ha ribadito il 5 ottobre, nel corso di un incontro con il presidente palestinese Abu Mazen a Ramallah, in Cisgiordania, “l’impegno degli Stati Uniti a favorire l’ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza”. Washington continua però a essere contraria a un cessate il fuoco.

Blinken ha anche chiesto la fine delle violenze contro i palestinesi in Cisgiordania, occupata da Israele dal 1967. Secondo l’Autorità nazionale palestinese (Anp), dal 7 ottobre più di 150 palestinesi sono stati uccisi da soldati o coloni israeliani.

Abu Mazen ha invece affermato che Israele “sta conducendo un genocidio nella Striscia di Gaza”.

Il 6 novembre Blinken ha raggiunto la Turchia, membro della Nato e alleato strategico di Washington. Incontrerà il suo collega turco Hakan Fidan.

L’incontro arriva in un momento in cui la rabbia contro Israele e l’occidente è molto forte in Turchia. Il presidente Recep Tayyip Erdoğan è andato in visita il 6 novembre a una remota regione nel nordest del paese, un gesto che è stato interpretato come uno schiaffo a Blinken.

Erdoğan ha interrotto ogni contatto con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e ha richiamato l’ambasciatore turco in Israele.

Il 5 novembre la polizia turca ha usato gas lacrimogeni e cannoni ad acqua per disperdere centinaia di manifestanti che si erano radunati fuori da una base aerea che ospita truppe statunitensi nel sudest della Turchia.