La Francia ha emesso un mandato di arresto internazionale per il presidente siriano Bashar al Assad, accusato di complicità in crimini contro l’umanità per gli attacchi con le armi chimiche avvenuti nel 2013. Lo ha dichiarato una fonte giudiziaria e le organizzazioni che avevano presentato la denuncia.

La fonte giudiziaria ha riferito all’Afp che Assad è sospettato anche di complicità in crimini di guerra per gli attacchi che hanno ucciso più di 1.400 persone nelle zone vicino a Damasco nell’agosto 2013. Sono stati emessi mandati di cattura internazionali anche per il fratello di Assad, Maher, capo di un’unità militare scelta siriana, e per due generali delle forze armate.

La sezione del tribunale di Parigi che si occupa di crimini contro l’umanità sta indagando sugli attacchi chimici dal 2021. La Francia rivendica la giurisdizione internazionale per i presunti crimini di guerra e contro l’umanità.

L’indagine ha fatto seguito a una denuncia presentata dall’ong Syrian centre for media and freedom of expression (Scm), dall’associazione di avvocati Open Society justice initiative (Osji) e dall’Archivio siriano, un’organizzazione che documenta le violazioni dei diritti umani in Siria.