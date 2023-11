Il 20 novembre Joseph Boakai, un veterano della politica liberiana, è stato proclamato vincitore delle elezioni presidenziali del 14 novembre. Ha sconfitto il presidente uscente George Weah, ex stella del calcio, che ha riconosciuto l’esito del voto.

Boakai, 78 anni, guiderà per i prossimi sei anni il paese anglofono, che ha circa cinque milioni di abitanti ed è considerato uno dei più poveri del mondo.

La sera del 20 novembre un’automobile è piombata sui sostenitori di Boakai in festa nella capitale Monrovia, uccidendone due e ferendone molti altri, secondo fonti ospedaliere e di polizia. L’uomo alla guida è poi riuscito a fuggire.

Un funzionario di polizia intervistato dall’Afp non ha voluto commentare l’episodio, mentre un portavoce del partito di Boakai ha detto di avere pochi dubbi sul fatto che si sia trattato di un atto intenzionale.

Boakai ha ottenuto il 50,64 per cento dei voti, contro il 49,36 per cento di Weah, ha annunciato la commissione elettorale. Dopo la vittoria, Boakai è rimasto stranamente in silenzio, mentre i suoi sostenitori sono scesi in strada per festeggiare in tutto il paese.

Boakai è stato vicepresidente di Ellen Johnson Sirleaf, la prima donna a guidare un paese africano, tra il 2006 e il 2018. Ha ricoperto molte cariche sia pubbliche sia private.

Weah, che aveva sconfitto Boakai nel 2017, ha riconosciuto la vittoria del suo avversario il 17 novembre, dopo la pubblicazione dei risultati quasi definitivi, favorendo così una transizione pacifica.

“Il nostro tempo tornerà”, ha dichiarato Weah, 57 anni, l’unico africano premiato con il Pallone d’oro.