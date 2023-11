Una commissione ad hoc, composta da membri dei servizi penitenziari e da semplici cittadini, si è riunita la mattina del 24 novembre nella prigione vicino a Pretoria in cui è detenuto Pistorius, 37 anni, per stabilire se il condannato fosse “idoneo o meno al reinserimento sociale”.

“Il dipartimento dei servizi correzionali ha concesso a Oscar Leonard Carl Pistorius la liberazione condizionale, che scatterà il 5 gennaio 2024”, ha annunciato l’amministrazione penitenziaria in un comunicato, che non fornisce dettagli sulle condizioni del rilascio.

“Pistorius non si è riabilitato in prigione”, ha affermato June Steenkamp, la madre della vittima, in una dichiarazione presentata alla commissione. Tuttavia, i familiari non si sono opposti formalmente alla richiesta di liberazione anticipata.

Una prima richiesta di Pistorius, condannato in appello a tredici anni e cinque mesi di prigione, era stata respinta a marzo. La commissione aveva stabilito, a sorpresa, che Pistorius non aveva scontato il periodo minimo di detenzione richiesto.

In Sudafrica i detenuti possono chiedere la liberazione anticipata dopo aver scontato metà della pena. Considerando che Pistorius era stato condannato in primo grado e poi più volte in appello, la commissione aveva deciso di far partire il conteggio dalla data dell’ultima sentenza.

Ma a ottobre la corte costituzionale ha contraddetto la commissione, stabilendo che il conteggio doveva partire dalla data della sua prima condanna.