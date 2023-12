In un discorso dignitoso e toccante, il padre della ragazza, Gino Cecchettin, ha invitato a “trasformare la tragedia in un motore di cambiamento”. “La vita di Giulia è stata crudelmente stroncata, ma la sua morte può e deve essere un punto di svolta per porre fine alla terribile piaga della violenza contro le donne”, ha affermato.

La studente di ingegneria biomedica è stata accoltellata più volte dal suo ex ragazzo Filippo Turetta, che ha ammesso la sua colpevolezza davanti a un giudice. Questo femminicidio ha riacceso il dibattito sulla violenza contro le donne in Italia.

Dopo questo femminicidio, centinaia di migliaia di persone hanno manifestato il 25 novembre, in particolare a Roma e a Messina, in occasione della giornata nazionale della campagna internazionale per l’eliminazione della violenza contro donne.

Secondo il ministero dell’interno, da gennaio in Italia sono stati registrati 107 omicidi di donne, di cui 88 uccise da familiari, dal loro ex o attuale partner. Dopo la morte di Cecchettin, il parlamento ha adottato una legge per rafforzare la legislazione contro la violenza di genere, in particolare attraverso delle misure di prevenzione e una maggiore formazione per i professionisti che devono gestire questo tipo di situazioni.