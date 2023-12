Nella notte tra il 4 e il 5 dicembre alcuni testimoni hanno raccontato all’Afp di violenti scontri nei pressi di Khan Yunis, nuovo epicentro delle tensioni, e di raid aerei in direzione di Rafah, all’estremità meridionale del territorio. Anche l’agenzia palestinese Wafa ha riferito di “diversi” morti in un bombardamento a Gaza, più a nord. Il 5 dicembre il braccio armato di Hamas ha annunciato di aver lanciato dei razzi verso Beersheva, una grande città nel deserto del Negev.

Dal 7 ottobre i bombardamenti israeliani hanno ucciso un numero enorme di civili. Una strage simile in un tempo così breve ha pochi precedenti in questo secolo

Le organizzazioni internazionali sono preoccupate per i civili a Gaza, dove “tutti i servizi di telecomunicazione” sono bloccati a causa “di un taglio nelle principali reti da parte di Israele”, secondo il gruppo di telecomunicazioni Paltel Palestines.

“Sta per materializzarsi uno scenario ancora più infernale, al quale le operazioni umanitarie potrebbero non essere in grado di rispondere”, ha dichiarato la coordinatrice umanitaria delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi, la canadese Lynn Hastings.

La presidente del Comitato internazionale della Croce rossa (Cicr), Mirjana Spoljaric, arrivata il 4 dicembre nella Striscia di Gaza, ha denunciato le sofferenze “intollerabili” della popolazione.

“Ciò che mi ha scioccato di più sono stati i bambini che hanno ferite terribili e che hanno perso i genitori e non hanno nessuno che si prenda cura di loro”, ha aggiunto, sottolineando che i civili “non hanno nessun posto dove andare”. Secondo le Nazioni Unite, 1,8 milioni di persone, circa tre quarti della popolazione totale di Gaza, sono già state sfollate a causa della guerra.

“Abbiamo visto quello che è successo nel nord di Gaza. Questo non può servire da modello per il sud”, ha aggiunto dal Cairo Ahmed al Mandhari, direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).