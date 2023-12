Migliaia di civili palestinesi continuano a fuggire verso sud, dove si ammassano in un’area sempre più ristretta vicino al confine con l’Egitto, in una situazione umanitaria catastrofica.

“Le nostre forze stanno circondando Khan Yunis”, ha affermato in un comunicato Herzi Halevi, il capo di stato maggiore dell’esercito israeliano. “Dopo aver messo in sicurezza le roccaforti di Hamas nel nord della Striscia di Gaza, stiamo facendo lo stesso nel sud”.

“Nessun posto è sicuro nella Striscia di Gaza”, ha dichiarato Martin Griffiths, il coordinatore degli aiuti di emergenza delle Nazioni Unite. “Questo disprezzo della vita umana deve finire”.

Il Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite ha affermato che la distribuzione degli aiuti umanitari è ormai “quasi impossibile” nella Striscia di Gaza e che la ripresa delle ostilità “non farà che aggravare la catastrofica crisi alimentare in corso”.

L’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha) ha dichiarato che Rafah è rimasta l’unica località in cui è possibile distribuire aiuti umanitari, anche se in quantità limitate.

Secondo le Nazioni Unite, dall’inizio del conflitto 1,9 milioni di abitanti della Striscia di Gaza, cioè l’85 per cento della popolazione totale, sono stati costretti a lasciare le loro case. Più di metà delle abitazioni sono state distrutte o danneggiate.

Secondo le autorità di Hamas, l’offensiva israeliana nella Striscia di Gaza ha causato finora la morte di 16.248 persone, più del 70 per cento delle quali donne e bambini. L’attacco di Hamas del 7 ottobre ha invece causato circa 1.200 vittime in Israele.

Le autorità israeliane hanno affermato che 138 ostaggi rapiti in Israele il 7 ottobre sono ancora in mano ad Hamas. Durante la tregua sono stati rilasciati 105 ostaggi, ottanta dei quali in cambio di 240 palestinesi detenuti in Israele.