Un controverso piano del governo britannico che prevede l’espulsione dei migranti che arrivano illegalmente nel paese verso il Ruanda ha superato la sera del 12 dicembre un primo ostacolo in parlamento, facendo tirare un sospiro di sollievo al primo ministro Rishi Sunak.

“Faremo tutto il possibile per garantire che il testo diventi legge, in modo da far partire i voli per il Ruanda e fermare i barconi di migranti che attraversano la Manica”, ha affermato Sunak sul social network X.

Dopo quasi sette ore di discussioni, il progetto di legge ha ricevuto un via libera preliminare dalla camera dei comuni con 313 voti a favore e 269 contrari.

Ma la strada è ancora lunga. Prima del voto alcuni deputati del Partito conservatore che fanno parte dell’influente European research group (Erg), fautore di una Brexit radicale, hanno annunciato che in questa fase non avrebbero sostenuto il testo, che considerano troppo moderato. Hanno aggiunto che a gennaio presenteranno degli emendamenti per rafforzarlo.

“Per Sunak non è un trionfo ma una semplice tregua”, ha dichiarato all’Afp il politologo Tim Bale. “Rimangono da superare molti ostacoli”.

A quattro anni dalla netta vittoria elettorale dei conservatori, all’epoca guidati da Boris Johnson, Sunak si ritrova a capo di una maggioranza divisa, sfidata dall’ala destra del partito.