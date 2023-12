Il Patto sulla migrazione e l’asilo, presentato dalla Commissione europea nel settembre 2020, consiste in una revisione delle attuali regole europee, dopo il fallimento di una precedente proposta nel 2016.

In particolare, prevede controlli più severi sui migranti che arrivano nell’Unione europea, centri vicino alle frontiere per rimandare indietro più rapidamente chi non ha diritto all’asilo e un meccanismo di solidarietà obbligatorio tra gli stati membri per aiutare quelli sottoposti a una maggiore pressione migratoria.

L’accordo dovrà ora essere approvato dal consiglio, composto dagli stati membri, e dal parlamento europeo.

L’obiettivo è completare l’iter prima delle elezioni europee del giugno 2024, in un momento in cui la questione dell’immigrazione è al centro del dibattito politico in molti paesi europei, mentre i partiti di estrema destra e populisti aumentano i loro consensi.