Almeno 73 persone sono morte e centinaia sono rimaste ferite in una doppia esplosione avvenuta il 3 gennaio vicino alla tomba del generale iraniano Qassem Soleimani, considerato il coordinatore delle operazioni militari iraniane in tutto il Medio Oriente, ucciso nel 2020. In quel momento erano in corso le celebrazioni per il quarto anniversario della sua morte.

Secondo le prime informazioni fornite dalla televisione di stato del paese, “almeno 73 persone sono morte e 170 sono state ferite” nei pressi della moschea Saheb al Zaman a Kerman, dove si trova la tomba di Soleimani.

I soccorritori sono sul posto. Non sono ancora chiare le cause della doppia esplosione.