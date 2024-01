Il 5 gennaio l’esercito israeliano ha continuato a bombardare la Striscia di Gaza dopo che la sera del 4 gennaio, per la prima volta, il ministro della difesa Yoav Gallant ha presentato un piano preliminare per il dopoguerra nel territorio, che non prevede di affidare l’amministrazione né ad Hamas né a Israele.

Secondo il piano, che dovrà essere sottoposto al governo israeliano, l’offensiva militare nella Striscia di Gaza continuerà “fino al rilascio degli ostaggi, alla distruzione di Hamas e all’eliminazione di qualunque minaccia militare”, ha affermato Gallant.

“Al termine delle ostilità non ci sarà alcuna presenza civile israeliana nella Striscia di Gaza”, ha aggiunto Gallant, precisando che l’esercito israeliano “manterrà la sua libertà d’azione per prevenire eventuali minacce”.

“Gli abitanti della Striscia sono palestinesi e, di conseguenza, l’amministrazione sarà affidata a entità palestinesi, a condizione che non favoriscano azioni ostili e non minaccino Israele”, si legge nel piano, che non fornisce ulteriori dettagli.

Il governo israeliano appare comunque diviso sulla questione. In settimana il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, leader di una formazione di estrema destra, ha chiesto il ritorno dei coloni ebrei nella Striscia di Gaza e misure per “incoraggiare” gli abitanti palestinesi a emigrare.