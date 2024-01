Il terremoto, seguito da centinaia di scosse di assestamento, ha causato migliaia di frane e il crollo di edifici e strade in tutta la regione.

La maggior parte delle persone di cui non si hanno più notizie sono della città di Wajima, una delle più colpite dal disastro, nella penisola di Noto, sul mar del Giappone. La città è stata teatro di gravi incendi.

Cosa succede in Asia e nel Pacifico. A cura di Junko Terao. Ogni sabato.

Le migliaia di soccorritori provenienti da tutto il Giappone, che continuano a cercare tra le macerie alla ricerca dei corpi, devono fare i conti con la neve caduta l’8 gennaio sulla regione, depositandosi in alcuni punti in strati di oltre dieci centimetri e con temperature che non superano i quattro gradi centigradi.

“Per tutti coloro che aspettano aiuto sotto le macerie e per le loro famiglie, per favore non rinunciate ai vostri sforzi”, ha esortato il primo ministro Fumio Kishida durante un incontro.

Si temono nuove frane dovute alle precipitazioni e che la presenza del ghiaccio complicherà ulteriormente la circolazione sulle strade danneggiate dal sisma.

I servizi di emergenza continuano inoltre i loro sforzi per raggiungere più di duemila persone isolate a causa delle strade danneggiate dal terremoto, per consegnare cibo e attrezzature.

Hiroshi Hase, governatore della prefettura di Ishikawa, dove si trova Noto, ha sottolineato alla tv pubblica Nhk che è necessario “a ogni costo prevenire la morte” dei sopravvissuti al disastro, mentre nei rifugi governativi si trovano 29mila persone.

“Fornire alle persone la quantità minima di aiuti umanitari affinché possano sopravvivere è una sfida”, ha spiegato Hisayoshi Kondo, capo di una squadra di assistenza medica inviata sul posto, dicendo che “nelle aree isolate, la fornitura di acqua e cibo è ancora insufficiente”.